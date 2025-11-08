Donato un defibrillatore all’Asd Atletica Val Lerrone

Garlenda. Cerimonia di consegna di un defibrillatore all’Asd Atletica Val Lerrone da parte del Centro Medico San Giovanni di Loano, nell’ambito delle iniziative a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

La cerimonia si è svolta a Garlenda alla presenza del sindaco Alessandro Navone, in un clima di collaborazione e attenzione alla salute, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza negli ambienti sportivi e valorizzare il ruolo delle associazioni locali nella diffusione della cultura del benessere.

Il Direttore Sanitario del Centro Medico San Giovanni, dottor Francesco Provaggi, ha consegnato l’apparecchiatura salvavita, un presidio obbligatorio durante le gare sportive agonistiche.

“Con questo gesto simbolico e concreto il Centro Medico San Giovanni intende rafforzare il legame con il territorio e sostenere le attività sportive che coinvolgono giovani e famiglie, offrendo uno strumento salvavita fondamentale” – ha dichiarato il dottor Francesco Provaggi.

“Siamo grati per questo dono così importante. Insieme al Comune attiveremo momenti formativi dedicati ad atleti, tecnici, dirigenti e famiglie – ha dichiarato Andrea Verna, presidente dell’Atletica Val Lerrone – Siamo felici che la consegna sia avvenuta in uno dei tre comuni di riferimento per la Val Lerrone. Con l’Amministrazione comunale, il sindaco Navone e la Pro Loco locale abbiamo lavorato fin da subito in modo proficuo, dando vita, insieme a FIDAL Liguria, a una campestre già molto affermata e con ottime prospettive di crescita, come la nostra ASD, orgogliosa di portare sul petto il nome della Val Lerrone”.

“Siamo lieti che la consegna sia avvenuta a Garlenda, dove l’Atletica realizza sedute di allenamento in palestra e con la quale organizziamo una campestre FIDAL di livello regionale che ha fatto conoscere parco Villafranca come uno fra i migliori campi da gara del ponente – ha aggiunto il sindaco di Garlenda, Alessandro Navone –. Siamo a disposizione per sostenere le attività che promuovono le pratiche salvavita per atleti e tecnici”.