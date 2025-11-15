Domenica di allerta arancione: l’elenco dei comuni dove non si giocherà

Liguria. Arpal ha emesso l’allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse valida su tutta la Liguria a partire dalle 12 di domenica 16 novembre.
Sulla Zona A sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 18 di domenica 16 novembre. Sulla Zona B sarò in vigore dalle 12 alle 21 di domenica. Sulla Zona C sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 21. Sulla Zona D sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 18. Sulla Zona E sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 21.
Allerta “Arancione”
Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività pomeridiana;
Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”:
Ventimiglia (IM);
Dolceacqua (IM);
Camporosso (IM);
Ospedaletti (IM)
Sanremo (IM);
Taggia (IM);
Alassio (SV);
Albenga (SV);
Borghetto Santo Spirito (SV);
Ceriale (SV);
Loano (SV);
Pietra Ligure (SV);
Borgio Verezzi (SV);
Finale Ligure (SV);
Quiliano (SV);
Vado Ligure (SV);
Savona;
Mallare (SV);
Albissola Marina (SV);
Celle Ligure (SV);
Arenzano (GE);
Campo Sportivo “Torbella” di Genova;
Impianto “Maglietto” di Campomorone (GE)
Serra Riccò (GE);
Sori (GE)
Recco (GE);
Santa Margherita Ligure (GE);
Rapallo (GE);
Chiavari (GE);
Moconesi (GE);
Cicagna (Loc. Monleone) (GE);
Carasco (GE);
Lavagna (GE);
Sestri Levante (GE);
Casarza Ligure (GE);
Levanto (SP);
Beverino (SP);
Follo e Piana di Battolla (SP);
Ceparana (SP);
Arcola e Romito Magra (SP);
Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP);
Santo Stefano di Magra (SP);
Vezzano Ligure (SP);
Ameglia (SP);
Lerici (SP);
Ponzano Magra (SP);
Sarzana (SP);
Castelnuovo Magra (SP).