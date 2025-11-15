Domenica di allerta arancione: l’elenco dei comuni dove non si giocherà

Liguria. Arpal ha emesso l’allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse valida su tutta la Liguria a partire dalle 12 di domenica 16 novembre.

Sulla Zona A sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 18 di domenica 16 novembre. Sulla Zona B sarò in vigore dalle 12 alle 21 di domenica. Sulla Zona C sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 21. Sulla Zona D sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 18. Sulla Zona E sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 21.

Allerta “Arancione”

Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività pomeridiana;

Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”:

Ventimiglia (IM);

Dolceacqua (IM);

Camporosso (IM);

Ospedaletti (IM)

Sanremo (IM);

Taggia (IM);

Alassio (SV);

Albenga (SV);

Borghetto Santo Spirito (SV);

Ceriale (SV);

Loano (SV);

Pietra Ligure (SV);

Borgio Verezzi (SV);

Finale Ligure (SV);

Quiliano (SV);

Vado Ligure (SV);

Savona;

Mallare (SV);

Albissola Marina (SV);

Celle Ligure (SV);

Arenzano (GE);

Campo Sportivo “Torbella” di Genova;

Impianto “Maglietto” di Campomorone (GE)

Serra Riccò (GE);

Sori (GE)

Recco (GE);

Santa Margherita Ligure (GE);

Rapallo (GE);

Chiavari (GE);

Moconesi (GE);

Cicagna (Loc. Monleone) (GE);

Carasco (GE);

Lavagna (GE);

Sestri Levante (GE);

Casarza Ligure (GE);

Levanto (SP);

Beverino (SP);

Follo e Piana di Battolla (SP);

Ceparana (SP);

Arcola e Romito Magra (SP);

Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP);

Santo Stefano di Magra (SP);

Vezzano Ligure (SP);

Ameglia (SP);

Lerici (SP);

Ponzano Magra (SP);

Sarzana (SP);

Castelnuovo Magra (SP).