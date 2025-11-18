Direttori generali Asl, l’assessore Nicolò in Consiglio regionale: “Spetta alla giunta valutazione finale”

Liguria. Il consigliere regionale Enrico Ioculano (PD) ha chiesto alla Giunta perché non ha esplicitato la modalità di validazione sulla correttezza della valutazione svolta da A.Li.Sa.

Il consigliere ha ricordato la relazione per il 2024 di Alisa sulle attività portate a termine ed sui risultati e la successiva deliberazione della Giunta, rilevando che non risultano dettagliati i criteri di ponderazione, natura e contenuto specifico degli indicatori utilizzati per la valutazione dei Direttori generali, né le modalità di verifica dei risultati e dei dati trasmessi da A.Li.Sa.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che la Regione ha preso atto delle valutazioni effettuate da A.Li.Sa in quanto questo compito relativo al 2024 era, in capo all’Azienda Ligure Sanitaria sulla base degli obiettivi dei direttori generali approvati dalla Giunta regionale.

Nicolò ha evidenziato che è facoltà della Giunta trattenere agli atti l’istruttoria relativa al processo di valutazione, inclusiva di indicatori, target e grado di raggiungimento, secondo una prassi consolidata.