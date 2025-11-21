  • News24
Diramata l’allerta gialla per neve su Valbormida ed entroterra savonese: previsti nevicate a bassa quota, freddo intenso e vento forte

Da ieri in Liguria abbiamo assistito ad un brusco calo delle temperature, con valori anche sotto lo zero nell'interno, e all'aumento dell'instabilità

Liguria. Alla luce delle ultime proiezioni meteo, Arpal ha diramato l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 15 di oggi, venerdì 21 novembre alle 3 di domani, sabato 22 novembre.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Da ieri in Liguria abbiamo assistito ad un brusco calo delle temperature, con valori anche sotto lo zero nell’interno, e all’aumento dell’instabilità che sta provocano precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto nel levante della regione, con associati episodi di grandine piccola o neve tonda.

Oggi, venerdì 21/11 si attendono piogge sparse a levante con qualche rovescio anche associato a grandine o neve tonda con possibili deboli nevicate oltre 800-900 metri (Zona C). Deboli nevicate fino a fondovalle su val Bormida (zona D), 700 m su Alpi Liguri (zona A), 400-500 metri su valle Stura e Scrivia (Zone D ed E), 700-800 metri su val Trebbia (Zona E).

Si segnala vento di burrasca da nord su A, B e C, forte su D ed E, soprattutto in serata. Disagio per freddo su tutte le zone dalla sera.

Sabato, ancora residue spolverate nella notte su D fino a fondovalle. Fenomeni in esaurimento già entro l’alba. Vento di burrasca da Nord su ABC, forte su DE, in graduale indebolimento nel corso della giornata. Disagio fisiologico per freddo, specie tra notte e mattino, su tutte le zone di allertamento.

Secondo l’avviso di vigilanza, oggi venerdì 21 novembre previsto vento forte da nord, con raffiche fino a 40-50 chilometri orai  su A e B, specie in serata.

Sabato 22 novembre un brusco calo delle temperature e l’aumento dell’instabilità provocano precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale su A, B e C, con associati episodi di grandine piccola o neve tonda. Precipitazioni nevose sparse fino a quote di bassa collina, specie in serata. Deboli nevicate su C dai 600 metri, su D ed E fino a fondovalle, con spolverate su zone sensibili, incluso B interno. Spolverate su A a partire dai 700-800 metri. Vento di burrasca da nord su A, B e C, forte su D ed E, specie in serata. Disagio per freddo su tutte le zone dalla sera.

Domenica 23 novembre residue spolverate nella notte su D fino a fondovalle. Fenomeni in esaurimento già entro l’alba. Vento di burrasca da nord su A, B e C, forte su D ed E, in graduale indebolimento nel corso della giornata. Disagio fisiologico per freddo, specie tra notte e mattino, su tutte le zone di allertamento.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

