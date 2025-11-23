Derthona batte Celle Varazze, Buttu: “Prestazione sontuosa ma non montiamoci la testa, il campionato è duro”

Celle Ligure. Il Derthona di Pietro Buttu continua a volare. Contro il Celle Varazze di Pisano, in una partita che aveva quasi il sapore di un derby vista la rivalità tra i tecnici, la squadra di Tortona si è imposta per 2-0. Terza vittoria consecutiva come tre i punti che portano la squadra a 20 totali, sempre a due distanze dalla zona playoff.

Ad un primo tempo combattuto si passa ad una seconda frazione decisamente ben amministrata dagli ospiti, che segnano la loro prima rete a pochi minuti prima di rientrare negli spogliatoi. Pressing non alto ma altissimo a recuperare i palloni praticamente davanti all’area ospite, questa la mossa vincente di Buttu.

“Lo dico dall’inizio, per costruire la squadra ci vuole tempo”, Pietro Buttu si gode la vittoria e i frutti del suo paziente lavoro: “Ha sempre lavorato bene, le prestazioni ci sono sempre state, stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato dal 26 luglio. Sono felice per i miei ragazzi, la società, il presidente, i nostri tifosi e lo staff. Oggi siamo stati sontuosi, partita mai in discussione, proprio per la forza dei miei ragazzi”

“Non ero depresso quando erano arrivate le tre sconfitte, ma oggi mi godo questa vittoria contro una grande squadra – continua Buttu -. Non c’è però da montarsi la testa, bisogna rimanere umili per godersi questa grande vittoria e per andare avanti. Io ragiono una partita alla volta, non ci poniamo limiti, sappiamo qual’è il nostro obiettivo. Dalla piazza percepivo fermento perchè non arrivavano i risultati, ora bisogna cavalcare l’onda continuando a lavorare, è un campionato duro, difficile”.

Pressione come chiave tattica per scardinare il Celle Varazze, ma non solo questo: “Il pressing nel secondo tempo è stato determinante, ma nel nostro DNA c’è un certo modo di giocare. Siamo partiti con un sistema, poi conoscendo i giocatori siamo passati ad un altro, senza cambiare i concetti. Conoscere i giocatori richiede allenamenti e partite, Scalzi a parte. Non avevo mai allenato nessuno in questo gruppo. La fisicità è importante ma ci vuole anche qualità e corsa, è quello che richiede il calcio moderno”.