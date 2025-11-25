Derthona batte Celle Varazze, Buongiorno: “Feeling con il gol trovato. Sogniamo in grande? Pensiamo partita dopo partita”

Celle. La vittoria del Derthona sul Celle Varazze porta il nome di Daniele Buongiorno. Leader silenzioso in campo e punto di riferimento dell’attacco di Buttu, il suo apporto alla partita vale più del gol vittoria da lui firmato. Il primo a pressare senza sosta la difesa delle civette e a mettere in difficoltà la costruzione avversaria, oltre a segnare una rete come solo i bomber veri sanno fare.

Già sette reti in campionato e secondo posto nella classifica marcatori assieme al compagno di reparto Scalzi, contro il Celle il suo tap in è propedeutico per controllare la partita e chiudere i giochi poi nel secondo tempo. Ora la squadra di Tortona si trova a 20 punti in classifica, spazzando via i ricordi di un inizio di campionato difficile, seppur iniziato con le top della classe.

“Abbiamo approcciato bene la partita fin da subito, volevamo continuare con i risultati positivi”, queste le parole di Buongiorno al termine della partita: “Le direttive del mister ci chiedevano di pressare alti, a partire dall’attacco. È un pressing di squadra, cerchiamo di rubare palla per ripartire subito e fare male”.

“Ho esperienza per rimanere in equilibrio sia nei momenti negativi che positivi – continua il giocatore -. Ad inizio stagione non c’era il giusto feeling con il gol, avendo anche pochi minuti in campo. Ora che ho più minutaggio e la palla arriva spesso da me, riesco a fare meglio. Sogniamo in grande? Pensiamo partita dopo partita, è una classifica molto corta. Siamo vicini sia ai playoff che ai playout, vedremo cosa raccoglieremo, dipende da quanto saremmo bravi”.