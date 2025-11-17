Danneggiamenti alle auto parcheggiate a Savona, il Comune alla Questura: “Fondamentale il presidio del territorio”

Savona. “Abbiamo chiesto alla Questura presidio del territorio soprattutto nelle ore notturne“. E’ la richiesta avanzata dal Comune di Savona durante l’incontro che si è tenuto venerdì mattina con il questore di Savona e il comandante della polizia locale per affrontare il tema sicurezza in città.

Nelle ultime settimane diversi gli episodi di danneggiamenti di auto parcheggiate (sono in corso le indagini della polizia), di vetrine di alcuni negozi (il tempestivo delle Volanti ha permesso di riportare la situazione alla calma e di prevenire ulteriori danni) oltre alla segnalazione di un senza tetto pericoloso (denunciato dalla polizia intervenuta) nella zona di via Venezia.

L’assessore Barbara Pasquali spiega: “Abbiamo parlato del tema a 360 gradi, dai danneggiamenti alla questione dei senza tetto. L’attenzione è sempre alta e la collaborazione tra polizia locale e forze dell’ordine è costante. Prevenire questi fenomeni non è semplice”.

Pasquali ricorda che “la polizia locale non ha il turno notturno” e aggiunge: “Da parte nostra abbiamo implementato i sistemi di videosorveglianza e in piazza del Popolo ci sono le nuove torri faro“. Recentemente sono state installate otto nuove telecamere nelle zone dove si sono verifiicati episodi di spaccio, schiamazzi e degrado.

Per i senza fissa dimora, in alcuni casi oltre al decoro il problema riguarda anche la sicurezza: “Non sempre il Comune riesce a dare una risposta con gli assistenti sociali, in alcuni casi è convolta anche Asl, capita anche che abbiano residente in altri comuni o che non abbiano né domicilio né residenza e mancano le strutture per accoglierli. Noi proviamo a dare risposte con alcuni progetti come l’housing first”.