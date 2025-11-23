Dalla Regione fondi per circa 1,7 milioni per la progettazione di interventi a difesa del suolo: tra i beneficiari anche il Comune di Cengio

Liguria. Regione Liguria assegna a dieci Comuni liguri risorse per 1.668.415 euro che serviranno per la progettazione di altrettanti interventi di difesa del suolo. Lo ha deliberato la Giunta, su indicazione dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone.

Si tratta di risorse regionali erogate a fondo perduto per consentire alle amministrazioni locali di predisporre progetti esecutivi o di fattibilità tecnico economica di opere utili sia a mitigare il rischio idraulico di fiumi e torrenti sia a garantire la messa in sicurezza di versanti franosi o falesie.

L’obiettivo condiviso è quello di aumentare la resilienza del territorio, limitando il più possibile i danni provocati da eventi climatici sempre più estremi.

PROVINCIA DI SAVONA

Parte dell’abitato di Cengio, nell’area di Via Fiume, viene periodicamente colpita da eventi alluvionali causati dalle esondazioni del Rio Giacchetti. Allagamenti significativi si sono verificati nel 2016, 2019 e 2024, con conseguenti rischi per la sicurezza e danni al territorio. Il finanziamento accordato (49.900 euro) consentirà di definire la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica del rivo.

Per gli altri interventi: https://www.regione.liguria.it/cgr/item/45109-fondi-interventi-difesa-suolo.html.

“Un plauso all’assessore Giacomo Giampedrone per la sensibilità e l’impegno costante nel sostenere le amministrazioni locali e nel promuovere politiche concrete di prevenzione e sicurezza del territorio”, è il commento del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.