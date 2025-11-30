Dalla maledizione dei Kennedy al destino dei Tiranini: “L’incubo è ricominciato”. Le vite spezzate di Claudio e Pervinca e una famiglia unita che saprà ripartire

Savona. “Non ditemi che l’incubo è ricominciato”. Lo disse Jacqueline Kennedy, moglie del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre del 1963, quando le riferirono la notizia dell‘assassinio del cognato Robert Kennedy, il 6 giugno del 1968.

Un destino avverso, che ricorda quello della nostra dinasty, quella dei Tiranini. L’incubo è ricominciato. Prima Claudio, portato via da un infarto l’1 aprile del 2022 mentre praticava kite surf nel mare di casa, davanti alle Fornaci. Ora Pervinca, stroncata da un malore, forse proprio un infarto, alle Galapagos. Il responso ufficiale dell’autopsia non c’è ancora, ma non è stato un fatto traumatico. Gli squali non c’entrano, per essere brutalmente chiari.

Claudio e Pervinca, accomunati nel destino di una fine legata all’acqua e alle loro grandi passioni. Il primo davanti casa, la seconda lontano, per un’esperienza tenacemente voluta da tanti anni.

Non ci sono ancora tempi certi, per la complessità delle burocrazie internazionali, ma il ritorno della salma di Pervinca dovrebbe essere vicino, e con quello la data certa del funerale.

La storia dell’impresa familiare dei Tiranini cominciò 135 anni fa con la Scia’ Paola, che poi trasferì la sua trattoria da via Saredo al luogo dove oggi sorge il Mare Hotel.

Il dna della famiglia è ben impresso anche nei membri acquisiti, che certamente sapranno portare avanti con onore quella storia. Parliamo dei figli di Pervinca, Alessandro Danello con la moglie Caterina da poco sposata con grande riservatezza, e della sorella Valentina, per tanti anni emigrata in Australia, con il compagno Cris e il nipotino Sebastian.

Parliamo ovviamente di Alberto, il figlio di Claudio, stesso lampo negli occh del padre, e di sua mamma Angela. Parliamo del fidanzato di Pervinca, Edoardo Torri, compagno di una vita. Parliamo dell’ex marito di Pervinca, Nico Danello, ogni giorno al Mare Hotel per occuparsi di ogni pratica burocratica perché le storie cambiano ma l’affetto no.

Abbiamo invece consapevolmente scelto di non parlare dei membri della struttura che gestisce il Mare Hotel, il ristorante A Spurcacciun-a, il Bistrot, il Sushi Beach, la piscina, la spiaggia. Non perché non lo meritino, ovviamente, ma perché persino l’ultimo dei camerieri, che non è neppure corretto chiamare così, erano al servizio del cliente con cortesia e professionalità. Quel dna del Mare Hotel, di una famiglia unita che porterà avanti la sua storia sulle orme di Claudio e Pervinca.