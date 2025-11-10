Dal 15 novembre obbligo di pneumatici invernali: ultimi giorni per mettersi in regola

Savona. Si avvicina il termine ultimo per il cambio gomme: dal 15 novembre (fino al 15 aprile) sulla rete autostradale e su tutte le strade extraurbane vige l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o all season oppure di dotarsi di catene o calze da neve a bordo. Per agevolare gli automobilisti, il cambio gomme è consentito già dal 15 ottobre, anche se le invernali non rispettano il codice di velocità delle estive.

L’ordinanza della Provincia di Savona, “oltre all’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare avendo sempre a disposizione, a bordo del veicolo, idonei mezzi antisdrucciolevoli omologati, nel periodo compreso tra il giorno 15 novembre 2024 ed il giorno 15 aprile 2025, entrambe le date incluse, precisa che in caso di precipitazioni nevose in atto, presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, tali da rendere difficoltosa la circolazione, anche antecedentemente o successivamente al periodo sopra indicato, potranno circolare soltanto i veicoli dotati di pneumatici invernali ed i veicoli con dispositivi antisdrucciolevoli omologati, montati sugli pneumatici”.

Se si opta per il “fai da te” e quindi non ci si rivolge ad un gommista il primo passo è quello di attenersi alle misure del libretto. Le gomme invernali, al pari delle all season, devono riportare sul fianco la marcatura M+S, che sta per Mud&Snow, fango e neve.

Le sanzioni per chi non è in regola vanno dai 42 ai 173 euro in città (art. 7 CdS), dagli 87 ai 344 euro fuori città (art. 6 CdS), dai 430 ai 1731 euro più ritiro della carta di circolazione per le gomme non conformi al libretto (art. 78 CdS).