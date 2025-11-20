Cuka all’andata, Macagno al ritorno e l’Albissole è in semifinale. I giocatori: “Siamo un bellissimo gruppo, l’ambizione c’è”

Era stato di Leonidi Cuka il gol dell’1-0 all’andata, è di Manuele Macagno il terzo gol al ritorno che sigilla il passaggio del turno. L’Albissole passa a Finale, vince 2-3 e si qualifica alla semifinale della Coppa Italia Promozione. Un altro traguardo per i biancocelesti in una stagione finora eccezionale. Proprio Macagno e Cuka hanno commentato la partita di ieri sera.

Partiamo dunque dai commenti di Macagno: “Il Finale è una squadra organizzata che giocavamo. Sapevamo di dover fare una grande partita perché l’1-0 dell’andata non aveva chiuso niente. Abbiamo avuto un grande atteggiamento che secondo me è la cosa che da inizio anno ci sta dando una grossa mano. Noi dobbiamo lavorare tanto e mai sbagliare l’atteggiamento. Il Finale ci ha messo in difficoltà”. L’attaccante classe ’96 mette poi l’accento sulle qualità umane della squadra: “Siamo un bellissimo gruppo, pur essendo nuovo. In poco tempo penso che si sia creato un qualcosa a cui bisogna dare seguito. Ci aiutiamo tanto e questo si vede anche in campo. È un vantaggio a nostro favore”.

Un’annata particolare per Macagno che ritrova mister Cristian Cattardico, il tecnico che lo ha lanciato nel 2021/2022 con l’allora Pro Savona: “Io questa stagione la sento particolarmente. L’anno scorso ho avuto tanti problemi fisici e ho giocato poco. Al mister devo tanto perché è una persona stupenda. Non ci ho pensato due volte a seguirlo qui ad Albissole“. Questa dunque è la piazza ideale per rimettersi in sesto dopo gli infortuni della scorsa stagione: “So che è un processo lungo. In primis voglio ritrovare la miglior forma fisica, poi stanno arrivando anche i risultati quindi meglio così”. Sul campionato invece afferma: “Noi dobbiamo dimenticarci della classifica e guardare domenica per domenica. Dobbiamo lavorare sempre tanto, i conti si faranno alla fine”.

A margine del match abbiamo intervistato anche Cuka. Il classe 2004 sottolinea l’umiltà e l’impegno della squadra, ma anche la volontà di proseguire perché l’ambizione non manca: “Siamo partiti molto bene contro ogni pronostico, non siamo mai stati tra le favorite. Bisogna continuare così, mantenendo questa umiltà. Bisogna crederci perché l’ambizione c’è, ma i risultati sono stati portati dall’umiltà e da un grande impegno“.

Sul suo percorso personale e sui tifosi Cuka commenta: “Mi sto trovando molto bene, sento la fiducia del mister e dei compagni. Magari non sto giocando quanto vorrei, ma mi sto trovando bene. Sapere che c’è qualcuno che fa sempre il tifo per te dà una grande carica“.