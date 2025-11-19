  • News24
Iniziativa

“Costruiamo una rete nazionale per la pace”, l’iniziativa dei presidenti dei consigli comunali

Lirosi: "L'auspicio comune è quello di arrivare a creare una rete in difesa di questi sentimenti, semplicemente per migliorare la politica ed il servizio che questa deve offrice ai cittadini"

Pace bandiera

Savona. “Costruiamo una rete nazionale dei presidenti dei consigli comunale per la pace”. Questa è l’iniziativa lanciata e firmata sabato scorso durante la conferenza nazionale Anci.

“I presidenti dei consigli comunali – si legge nel documento – ricoprono un ruolo centrale nella vita democratica delle nostre città e comunità. Sono garanti del dibattito istituzionale, promotori del dialogo politico e sociale tra le diverse componenti della comunità e custodi dei principi democrtici sanciti dalla Costituzione”.

“La rete potrà contribuire a: sviluppare il ruolo dei consigli comunali nella costruzione di comunità pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, rafforzare il ruolo delle assemblee elettive nella promozione del dialogo politico su temi della pace e della guerra, rafforzare l’impegno delle città nel solco della tradizione italiana ed europea che ripudia la guerra come strumenti di offesa e promuove il dialogo tra i popoli, promuovere la cultura della pace e della cura, del dialogo e della cooperazione in particolare tra le giovani generazioni, favorendo ache il confronto, lo scambio di buone pratiche e di idee tra le istituzioni locali e le istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali”.

“Ritengo importante questa attivazione dei Presidenti dei Consigli comunali, per lo sviluppo della democrazia, il mantenimento della pace (oggi così preziosa) e l’aumento del livello civico delle nostre città – sottolinea il presidente del Consiglio Comunale, Franco Lirosi -. Bisognerà sviluppare il tema con convegni e incontri. L’auspicio comune è quello di arrivare a creare una rete in difesa di questi sentimenti, semplicemente per migliorare la politica ed il servizio che questa deve offrice ai cittadini”.

