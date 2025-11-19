“Costruiamo una rete nazionale per la pace”, l’iniziativa dei presidenti dei consigli comunali

Savona. “Costruiamo una rete nazionale dei presidenti dei consigli comunale per la pace”. Questa è l’iniziativa lanciata e firmata sabato scorso durante la conferenza nazionale Anci.

“I presidenti dei consigli comunali – si legge nel documento – ricoprono un ruolo centrale nella vita democratica delle nostre città e comunità. Sono garanti del dibattito istituzionale, promotori del dialogo politico e sociale tra le diverse componenti della comunità e custodi dei principi democrtici sanciti dalla Costituzione”.

“La rete potrà contribuire a: sviluppare il ruolo dei consigli comunali nella costruzione di comunità pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, rafforzare il ruolo delle assemblee elettive nella promozione del dialogo politico su temi della pace e della guerra, rafforzare l’impegno delle città nel solco della tradizione italiana ed europea che ripudia la guerra come strumenti di offesa e promuove il dialogo tra i popoli, promuovere la cultura della pace e della cura, del dialogo e della cooperazione in particolare tra le giovani generazioni, favorendo ache il confronto, lo scambio di buone pratiche e di idee tra le istituzioni locali e le istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali”.

“Ritengo importante questa attivazione dei Presidenti dei Consigli comunali, per lo sviluppo della democrazia, il mantenimento della pace (oggi così preziosa) e l’aumento del livello civico delle nostre città – sottolinea il presidente del Consiglio Comunale, Franco Lirosi -. Bisognerà sviluppare il tema con convegni e incontri. L’auspicio comune è quello di arrivare a creare una rete in difesa di questi sentimenti, semplicemente per migliorare la politica ed il servizio che questa deve offrice ai cittadini”.