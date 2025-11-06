Corso di fisioterapia al Santa Corona, Cisl-Fp: “Si perde realtà formativa di eccellenza e la possibilità di reclutamento del personale”

Pietra Ligure. La Cisl-Fp esprime “profonda preoccupazione per la conferma della chiusura del corso di laurea in Fisioterapia presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

Domenico Mafera, segretario di Cisl-Fp Liguria, e Davide Sacchini, dirigente sindacale di Asl2, sottolineano (confermando quanto già sottolineato ad agosto) che questo corso rappresenta “un valore fondamentale per il nostro territorio: negli anni ha formato centinaia di professionisti qualificati, molti dei quali oggi operano nelle strutture sanitarie liguri, contribuendo concretamente alla qualità dell’assistenza e dei servizi offerti ai cittadini”.

“Siamo convinti che rinunciare a questa esperienza significhi privare il ponente ligure di una realtà formativa d’eccellenza, costruita grazie all’impegno di docenti, studenti e personale sanitario, e capace di collegare il mondo della formazione universitaria con quello del lavoro e della cura; tale scelta rischia di pregiudicare inoltre la possibilità di reclutamento del personale in ambito territoriale, come purtroppo già avviene per i tecnici di radiologia, di cui sono note le difficoltà di assunzione.”

La Cigl-Fp è “al fianco degli studenti, dei professionisti e dei cittadini che chiedono di mantenere viva questa opportunità. Continueremo a sollecitare le istituzioni competenti affinché si trovino soluzioni concrete per garantire la continuità del corso e per valorizzare l’ospedale Santa Corona come polo sanitario e formativo strategico per tutta la regione”.