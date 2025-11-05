Corso di fisioterapia a Santa Corona, Patto per il Nord: “Rappresentanti politici del territorio pensano solo a mantenere le poltrone”

Pietra Ligure. “Purtroppo è cosa certa. Nonostante le smentite e le rassicurazioni che sono arrivate in questi mesi dalla regione Liguria e soprattutto dall’assessore alla sanità, l’università ha ufficialmente annunciato che il corso di laurea di Fisioterapia di Pietra Ligure, così come quello di La Spezia, chiude i battenti”. Così Patto per il Nord Savona.

“La sanità del ponente Ligure è da tempo che viene pian piano ma inesorabilmente penalizzata. E’ un processo iniziato dal PD ma che, a parte i primi 5 anni di presidenza Toti, è portato avanti dalla giunta di centrodestra che dimostra essere non solo Genova-centrica ma senza una vera programmazione sanitaria che produca benefici a tutti i territori della nostra regione. Vogliamo ancora una volta ricordare che il punto nascite nel DEA di secondo livello a Pietra Ligure è chiuso ormai da cinque anni, nonostante le rassicurazioni dei politici del centrodestra del ponente che parlavano di chiusura temporanea e quindi di pochi mesi”.

“Questa ennesimo arretramento dei servizi offerti a ponente, cioè la chiusura del corso di fisioterapia a Santa Corona, dimostra in modo palese che avere territorialmente una folta rappresentanza politica benché in maggioranza o non averla non cambia davvero nulla. Mesi fa in un contesto pubblico l’assessore aveva dichiarato che a breve si sarebbe trovata una soluzione. Eccola: il corso viene chiuso”.

Patto per il Nord si schiera “nettamente a favore del territorio e contro il continuo depauperamento che avviene troppo spesso a danno del ponente, non solo in ambito sanitario. Una volta alcuni dicevano di amare il territorio, oggi che possono fare la differenza dalla stanza dei bottoni si occupano solo di mantenere le loro poltrone”.