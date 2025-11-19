Coppa Italia Eccellenza, Pietra Ligure vs Campomorone LIVE: in palio la finale regionale

PIETRA LIGURE 0 – 0 CAMPOMORONE

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 12 Duberti, 2 Gasco, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 7 Insolito, 8 Giglio, 11 Sogno, 13 Aicardi, 14 Faedo, 15 Pavese, 20 Fatnassi. A disposizione: 1 Balducci, 3 Pili, 6 Castiglione, 9 Oddone, 10 Siriu, 16 Parodi, 17 Massa, 18 Iorio, 19 Prudente. Allenatore: Moraglia.

Campomorone: 1 Atzori, 2 Calcagno, 3 Cavallaro, 4 Franchi, 5 Scala, 6 Mele, 7 Rolando, 8 Triolo, 9 Salvini, 10 Fassone, 11 Licco. A disposizione: 12 Calabrò, 13 Demartini, 14 Mataloni, 15 Marotta, 16 Bosia, 17 Allocca, 18 Rezi, 19 Rovido, 20 Bacigalupo. Allenatore: Corradi.

Arbitro dell’incontro il signor Tommaso Miraglia di Imperia, coadiuvato da Ermin Anton Giulio di Genova e Pasquariello Giuseppe di Novi Ligure.

Pietra Ligure. Buonasera gentili lettori e ben ritrovati per commentare assieme la semifinale di Coppa Italia Eccellenza. Il ritorno più precisamente di una sfida che all’andata aveva regalato colpi di scena continui, Pietra Ligure vs Campomorone Sant’Olcese. A Genova la squadra di Moraglia si era imposta per 1-2 contro la squadra di Corradi.

Un Insolito in stato di grazia ha regalato un doppio pass ai biancocelesti. Due risultati utili per loro, con una vittoria o un pareggio sarà finale assicurata, contro probabilmente la Fezzanese che, all’andata, si è imposta per 5-0 contro la Voltrese.

Ai genovesi serve recuperare la misura di svantaggio, ma il pareggio non basta. Servono due reti di differenza per andare direttamente in finale senza passare dai supplementari, con una sola rete di differenza serviranno ulteriori minuti per decretare la squadra che passerà il turno.

Partita che sarebbe dovuta iniziare alle 20:00 ma, per lo sciopero in atto in questi momenti a Genova, la squadra ospite è arrivata in ritardo. L’orario di inizio della partita è quindi stato fissato per le ore 21:00.