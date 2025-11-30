  • News24
Appuntamenti

Controriforma sanità dell’opposizione in Regione: al via il tour nelle Asl liguri

Il ciclo di incontri per far conoscerne i contenuti in tutte le province della regione

minoranze riforma sanità

Savona. “Sarà un momento di incontro e di confronto in cui la nostra proposta incrocia cittadini, associazioni, sindacati, sindaci. Andremo sul territorio per ascoltare le esigenze di chi si deve curare o opera nel servizio sanitario ogni giorno. La nostra sarà una riforma aperta, pronta ad accogliere suggerimenti, perché come abbiamo detto fin dall’inizio: è solo partendo dal dialogo che si può costruire una sanità in grado di dare risposte a tutti. La proposta presentata da Bucci parte da presupposti diametralmente opposti ai nostri. Dopo aver ascoltato i territori, porteremo in commissione e in consiglio la nostra proposta”.

Così i gruppi di opposizione in Regione, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle presentando il tour nei territori in cui presenteranno la loro controriforma della sanità.

“Iniziamo il primo dicembre da Spezia per poi andare il 2 a Savona e il 3 a Sanremo. Il 4 saremo a Chiavari e il 5 chiuderemo a Genova al Teatro di Stradanuova. In tutte le tappe oltre a raccontare la nostra proposta sulla sanità ascolteremo gli interventi di chi partecipando vorrà dare il suo contributo per rendere più forte un sistema sanitario che oggi è al collasso”.

Per Savona appuntamento martedì 2 dicembre al Teatro dei Cattivi maestri, in piazza Rebagliati, alle ore 18.00.

