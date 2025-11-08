Controlli della Polfer di Savona durante il ponte di Ognissanti: un arresto e un minore fermato

Savona. Nell’ambito dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia Ferroviaria di Savona in occasione del ponte di Ognissanti, gli agenti hanno arrestato un cittadino straniero risultato destinatario di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Parma per i reati di furto, truffa e appropriazione indebita.

Durante le stesse operazioni, i poliziotti hanno inoltre identificato due minorenni, di cui uno è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minori di Bologna.

Il giovane è stato quindi condotto presso l’Istituto Penitenziario Minorile “Ferrando Aporti” di Torino.