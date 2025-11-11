Consumo suolo a zero nel 2030, la proprosta di legge del consigliere Orlando (PD): “Liguria laboratorio di politiche territoriali innovative”

Liguria. Depositata la proposta di legge, a prima firma del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Orlando e sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione in Regione (Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento C5 Stelle e Lista Orlando Presidente), su “Misure regionali per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana”. La Pdl sarà presentata nella sua interezza a ridosso della discussione in commissione.

“Con questa legge – dichiara il primo firmatario e consigliere regionale PD Andrea Orlando – vogliamo dare ai Comuni strumenti concreti e innovativi per recuperare il patrimonio edilizio inutilizzato, rigenerare le periferie e orientare gli interventi pubblici verso politiche sostenibili, eque e rispettose del territorio”.

“La Liguria ha caratteristiche uniche che richiedono un approccio specifico: il 98% dei nostri comuni è classificato a rischio idrogeologico, oltre l’80% della popolazione vive concentrata nella fascia costiera, abbiamo solo il 2,42% di territorio pianeggiante, e continuiamo a consumare suolo prezioso in un territorio già saturo e fragile, con circa 100 mila abitanti che risiedono in aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. È il momento di invertire la rotta”.

“La nostra regione può e deve diventare un laboratorio nazionale ed europeo di politiche territoriali innovative. Le nostre caratteristiche eccezionali configurano un caso di studio unico che può fornire modelli replicabili per territori con analoghe criticità in Italia e in Europa. Un passo importante per contribuire a costruire una Liguria più resiliente, sostenibile e vivibile” conclude l’esponente Dem.

I principali obiettivi della proposta di legge:

– Consumo di suolo a saldo zero entro il 2030

– Una clausola di salvaguardia immediata che vieta l’incremento netto di consumo rispetto ai piani vigenti

– Sistemi innovativi di compensazione tra superfici edificabili e aree destinate alla rigenerazione

– L’obbligo di censimento delle aree ed edifici dismessi, che diventa presupposto necessario per rilasciare titoli edilizi che comportino nuovo consumo di suolo

– Usi temporanei di edifici dismessi per finalità di interesse pubblico, con attenzione ai soggetti del terzo settore, favorendo l’animazione sociale degli spazi prima della rigenerazione definitiva

– Incentivi economici significativi per orientare il mercato edilizio verso scelte sostenibili.