Consultorio di Valleggia, Arboscello (PD): “L’assessore Nicolò rassicura, tutelare un presidio fondamentale”

Liguria. “Bene le rassicurazione dell’assessore Nicolò sul consultorio di Valleggia, che ha dichiarato che non verrà chiuso e che non ci sarà nessun altro ridimensionamento delle strutture consultoriali di Savona che nel tempo hanno già subito pesanti tagli”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul consultorio di Valleggia.

Arboscello ha chiesto alla giunta perché i servizi del Consultorio di Valleggia sono stati ridotti e se sono previste altre riorganizzazioni o ridimensionamenti di servizi consultoriali nella Asl2. Il consigliere ha rilevato che nel consultorio non è più presente il ginecologo, non si svolgono più attività di ostetricia e di screening HPV e che le consulenze per allattamento, puericultura e sostegno alla genitorialità sono disponibili solo su appuntamento.

“I dati parlano chiaro e sono allarmanti: la Liguria in dieci anni ha perso oltre 30 consultori. Non servono altre chiusure, semmai nuove aperture, vigileremo affinché rimanga alta l’attenzione attorno a questi luoghi”.

“Chiudere un consultorio non vuol dire chiudere un ambulatorio, ma chiudere un punto di riferimento e di ascolto in grado di intercettare i bisogni e le necessità dei cittadini. Un luogo fondamentale per la prevenzione e per l’assistenza alla genitorialità” conclude.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che i servizi consultoriali sono garantiti, con l’unico spostamento della giornata dedicata allo screening oncologico, e che non sono previste ulteriori riorganizzazioni sul territorio di servizi consultoriali. Nicolò ha aggiunto che nelle Case di comunità verranno messi a disposizione spazi per i consultori.