Filiera

Confagricoltura, l’olivicoltura ligure incide per il 6% dell’export nazionale

In vista dell'atteso evento "OliOliva" i numeri del comparto, dopo una annata che ha visto un calo della produzione complessiva, ma una crescita della Dop Riviera Ligure

Liguria. L’olivicoltura ligure rappresenta un settore rilevante dal punto di vista economico, vista la produzione media annua (circa 307 mila quintali) e la superficie investita (11.100 ha). Il mercato dell’olio è prevalentemente locale, ma risulta rilevante la quota diretta all’estero che incide per il 6% sull’export complessivo nazionale di olio.

Con circa 92 M€ esportati (media 2020/2023), il comparto appare in crescita, nonostante la contrazione nell’ultimo quadriennio, con produzioni talmente scarse da indurre la Regione a varare anche una misura “a doc” del PSR per il sostegno del comparto, ed un’unica annata di quantità e qualità negli ultimi cinque anni (2024).

Importanti i numeri della DOP dell’olio ligure: una superficie olivicola controllata di circa 2.427 ettari e 728.100 piante iscritte al sistema di controllo per l’Olio DOP Riviera Ligure.

La produzione di olio varia di anno in anno: il triennio 2018-2020 ha registrato una media di circa 44.019 quintali, mentre il 2024-2025 è stata un’annata eccezionale con oltre 5.000 tonnellate, seguita da un’attesa annata di scarica con un calo previsto del 60-65%.

Sono i numeri presentati da Confagricoltura in vista dell’evento OliOliva 2025 in programma ad Imperia dal 7 al 9 novembre.

Gian Guido Ghione – dirigente di Confagricoltura Liguria per la provincia di Imperia – afferma: “Uniremo il mondo dell’arte e del food che dialogano sullo spunto della rielaborazione giocosa che Lorenzo Crivellaro, in mostra alla Galleria del Castello di Piazza San Francesco, fa dei personaggi pop e dei marchi delle storiche aziende imperiesi.”

“E da questa unione tra arte illustrativa ed arte agroalimentare – prosegue Ghione – nascono i due eventi ‘fuori Olioliva’ in programma venerdì 7 e sabato 8 novembre”.

“Tasting the dream” ovvero due serate di aperitivi e DJ set in cui Confagricoltura Liguria, insieme a Olio Roi, Birrificio Nadir, Taggiasco Dry Gin e Prime Quality, invita gratuitamente il pubblico di Olioliva ad assaggiare, sognare e ripetere, tra gusti, profumi e arte sul filo della qualità: qualità artistica che si ritrova nelle opere di Crivellaro legate al food, e nelle oltre 269 denominazioni protette dell’agroalimentare italiano, di cui l’olio è una delle massime espressioni.

Dreaming Imperia, la mostra di Crivellaro, vanta il patrocinio della Città di Imperia, di Imperia Musei, di Olioliva 2025 e, appunto, di Confagricoltura Liguria.

“Appuntamento – conclude Confagricoltura Liguria – dalle 18 alle 20 di venerdì e sabato prossimo, presso la Galleria del Castello di Imperia, dove sarà possibile assaggiare olio, olive e tante altre ‘declinazioni’ di prodotti locali sott’olio, bevendo Gin e Birra che dalle olive sono insaporiti”.

