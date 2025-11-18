Concorso “Un poster la pace” del Lions Club Loano Doria: tutti i vincitori delle scuole

Loano. Il Lions Club Loano Doria ha partecipato al service internazionale “Concorso Un poster per la Pace” a cura del Lions International che da quarant’anni offre ai bambini di età compresa tra 11 e 13 anni l’opportunità di condividere la pace attraverso l’arte.

Ogni anno si sponsorizza nelle scuole, dando ai giovani l’opportunità di essere conosciuti a livello locale ed internazionale e di vincere un premio in denaro.

Mercoledì 12 novembre per le scuole medie dell’istituto “Sandro Pertini” di Borghetto Santo Spirito è stato premiato il disegno di Aziz Hajar della classe seconda.

Per le scuole medie dell’istituto “Eugenio Montale” di Toirano è stato premiato il disegno di Aurora Demarstri della classe terza.

Venerdì 14 novembre per l’istituto comprensivo Loano-Boissano è stato premiato il disegno di Zhang Yun Han della classe terza delle scuole medie.

“Ringraziamo per la collaborazione la professoressa Melissa Giscosa per le scuole medie di Borghetto e Toirano e le professoresse Armida Pettini e Maria Carla Romano per le Scuole Medie di Loano”, dicono dal Club.

E’ stato scelto di far partecipare anche Toirano, quindi le vincitrici sono tre.

L’intento del Lions Club Loano Doria è “di poter continuare la collaborazione con le scuole all’interno del progetto ‘Un Poster per la pace’ anche per i prossimi anni, ampliando così il numero degli studenti coinvolti”, le parole del presidente del Club Santiago Vacca presente alla premiazione con Gianna Baldassa e Nicoletta Nati socie del Club.