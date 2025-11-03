Comuni montani, Arboscello (PD): “Da Stella a Balestrino l’entroterra savonese penalizzato dall’eventuale riduzione dei comuni montani”

Provincia Savona. “La riduzione dei comuni montani penalizzerebbe fortemente anche il territorio savonese. Stella, Mioglia, Pontinvrea, Castel bianco, Calice, Orco, Zuccarello, Balestrino, Stellanello, Testico, Casanova, Rialto sono solo alcuni dei comuni che – se passasse questa revisione della legge sul riconoscimento e la promozione della zona montana – perderebbero la classificazione di comuni montani e quindi risorse fondamentali per il territorio”. Così il consigliere regionale del Partito democratico Roberto Arboscello su modifica legge sul riconoscimento e la promozione della zona montana.

“L’assessore Piana dopo averlo negato, ora conferma il taglio, ma nel frattempo non ha messo in campo nessuna azione e non ha dato nessuna risposta ai comuni, che brancolano nel buio nella speranza che cambi qualcosa. Se le modifiche venissero confermate, i comuni dell’entroterra sarebbero fortemente penalizzati, non possiamo accettarlo”, aggiunge Arboscello.

“Presenterò un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere alla Giunta come intende intervenire presso il governo perché non si proceda in questa direzione. Dobbiamo proteggere e valorizzare il nostro entroterra e sostenere i sindaci che amministrano i piccoli comuni montani, non abbandonarli a loro stessi”, conclude