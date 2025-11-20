Commercio: a Cairo apre il colosso tedesco “KiK”, primo punto vendita della Liguria

Cairo Montenotte. Nuova apertura commerciale a Cairo, dove da oggi, 20 novembre, sbarca il colosso tedesco “Kik Tessili e non Food” con l’unico (per ora) punto vendita della Liguria. E’ stata rilasciata in questi giorni l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di quella che è definita una media struttura di vendita, ovvero una realtà che opera su una superficie di circa mille metri quadri.

Sono circa cinque mila gli store in tutta Europa del brand nato in Germania che ha deciso di investire in Valbormida per affermarsi nel savonese. Abbigliamento da donna e da uomo, per bambini, neonati e teenager ma anche articoli per la casa: questa l’offerta che propone il nuovo punto vendita di Corso Brigate Partigiane 28, all’interno del Centro commerciale Bormida.

Proprio con lo spirito di rivitalizzare l’immobile, che negli ultimi anni ha visto uno spopolamento di attività commerciali, sono stati effettuati lavori di ammodernamento significativi e gran parte dei locali che in passato ospitavano negozi di generi vari hanno visto una trasformazione che ha portato alla ridefinizione degli spazi.

Nella stessa zona, dove sorgono due supermercati e la Casa della Salute, c’è l’intenzione di aprire un fast food da parte di Mc Donald’s ma dopo un fermento iniziale ad oggi l’iter è ancora al palo. Il nodo da sciogliere, in questo caso, è legato alla viabilità, visto che l’area dove dovrebbe sorgere il punto di ristoro è privo di infrastrutture adeguate alla mobilità di pedoni e a ridosso della Ss 29, in un tratto che spesso è teatro di gravi incidenti stradali.