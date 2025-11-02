Savona. In occasione della Giornata della Commemorazione dei Defunti, si è svolta presso il cimitero del Comune di Stella la deposizione, a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini.
Presente l‘assessore regionale Paolo Ripamonti: “Un momento di rispetto e memoria nel ricordo di una figura centrale della storia italiana” ha evidenziato Ripamonti.
Nel capoluogo, invece, presso il cimitero di Zinola, presenti le massime Autorità civili, militari e religiose della provincia per la deposizione di corone di alloro presso il Sacrario dei Defunti, il Sacrario dei Partigiani, il Cippo dei Caduti nella 2^ Guerra Mondiale, il Cippo degli Invalidi di guerra e la Lapide dei Deportati.
Sono stati deposti fiori anche al Campo dei Bambini.
Dopo la Santa Messa, celebrata dal Vescovo della Diocesi di Savona-Noli, Mons. Calogero Marino, le celebrazioni sono proseguite con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie” di piazza Mameli e presso il Molo antistante la Torre “Leon Pancaldo”, con il lancio in mare di una corona d’alloro a cura della Capitaneria di Porto in memoria di tutti i Caduti del Mare.
Presso la Questura di Savona, infine, la deposizione di una corona d’alloro al cippo dei Caduti della Polizia di Stato.