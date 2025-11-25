  • News24
Prima categoria

Colpo Andora, Ruben Botte lascia l’Eccellenza e torna in biancoblù

Il centrocampista classe 2005 lascia l'Arenzano e torna nella squadra in cui è cresciuto

Generico novembre 2025
Nuovo acquisto in casa Andora. Si tratta di un colpo importante perché alla corte biancoblù arriva Ruben Botte. Centrocampista classe 2005, Botte è reduce dalle esperienze con Celle Varazze e Arenzano. Dunque il giocatore scende di ben due categorie per riaccasarsi nella squadra che è cresciuto.
Di seguito il comunicato del club:
L’A.S. Andora 1966 comunica il perfezionamento del tesseramento del centrocampista Ruben Botte, proveniente dall’Arenzano.
Per il classe 2005 si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: cresciuto nel settore giovanile biancoblù, torna ad indossare la maglia dell’Andora dopo le esperienze in Eccellenza con Celle Varazze e Arenzano. Bentornato Ruben
