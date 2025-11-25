  • News24
Cronaca

Cisano, auto ribaltata sulla strada di Cenesi: arrivano i soccorsi ma non trovano nessuno

È successo nei pressi del cartello che indica l’inizio dell’abitato della frazione: sul posto, ambulanza, automedica e Polstrada

auto ribaltata chiavari

Cisano sul Neva. Curioso episodio legato ad una notizia di cronaca avvenuta nella mattinata odierna (25 novembre).

Poco dopo le 8,30, infatti, alla Croce Bianca di Albenga è arrivata una chiamata che segnalava la presenza di un’auto ribaltata. 

L’incidente, in effetti, si è verificato ed è avvenuto esattamente come descritto, lungo la strada che porta a Cenesi, proprio nei pressi del cartello che indica l’inizio dell’abitato della frazione. 

Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato il mezzo ribaltato, a quanto pare di proprietà di un uomo di 87 anni, ma non hanno trovato nessuno: né il conducente, che evidentemente si è allontanato per cause da accertare, né altri occupanti del veicolo. 

Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga – sezione di Villanova e l’automedica del 118, che hanno quindi chiuso l’intervento senza alcun trasporto in ospedale. 

Alla Polstrada il compito di svolgere i rilievi e condurre le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

