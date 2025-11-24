  • News24
In umbria

Circolo Scherma Savona, Edoardo Paltro ottimo quinto nella prima prova nazionale

Sciabola
Edoardo Paltro e Fabrizio Verrone

Terni. Ennesima prestazione di rilievo per Edoardo Paltro, undicenne sciabolatore savonese nella prima prova nazionale di Terni.

Il portacolori del Circolo Scherma Savona, guidato dal Maestro Fabrizio Verrone, si è classificato al quinto posto, ad un soffio dal podio tricolore, mancato per una sola stoccata.

Partiamo proprio dall’ultimo assalto, perso per 10-9 col livornese Petralia, che peraltro Edoardo aveva sconfitto di recente nell’Interregionale di Chiavari. “Resta sicuramente un po’ di rammarico – attacca il Maestro Verrone – per questa sola stoccata che ha negato il podio ad Edoardo ma ciò che conta è la prestazione, che lo ha visto protagonista di una cavalcata senza alcuna sconfitta. Edoardo ha vinto nettamente tutti i suoi assalti, dimostrando ancora una volta il suo valore a livello nazionale”.

A Terni era presente anche Gregorio Devasini, 10 anni, al suo debutto nazionale, che ha conquistato un ottimo 22° piazzamento, dopo un buon girone eliminatorio con quattro vittorie e due sconfitte.

“Siamo solo ad inizio stagione ma stiamo lavorando bene e in sala altri piccoli schermidori si stanno affacciando all’agonismo con grande partecipazione e serietà” conclude Verrone.

Edoardo Paltro sul podio

