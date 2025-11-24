“Christmas Moments” a Loano: nel fine settimana l’inaugurazione del mercatino al Loa Park, slitta al 5 dicembre l’apertura del Villaggio Magie di Natale

Loano. Prenderanno ufficialmente il via il prossimo fine settimana i “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Il 29 e 30 novembre aprirà ufficialmente il mercatino allestito al Loa Park (Parco Rocca) dove per tutto il periodo natalizio saranno in programma concerti, spettacoli, laboratori e attività di intrattenimento per grandi e piccini. Sabato 29 novembre alle 15 si terrà l’inaugurazione del “Villaggio degli Elfi”, un mondo magico dove la fantasia prende vita. Il pomeriggio sarà arricchito dal laboratorio teatrale della compagnia “Sciuscià e Colla” di Ceriale, con tanto divertimento per grandi e piccini. Domenica 30 novembre concerto di clarinetto e violoncello con canzoni e musiche di Natale, tra dolci golosità, shopping nelle casette di legno. Il mercatino sarà aperto sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 10 alle 19.

E’ stata invece rinviata al 5 dicembre l’apertura del “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Il ritorno delle “casette” era previsto per il 29 e 30 novembre, ma è stato rinviato a causa di alcuni ritardi negli allestimenti. Quest’anno il Villaggio sarà composto da 30 casette (di cui 9 dedicate al food) e 60 espositori a rotazione. Illuminate da magiche decorazioni, le casette proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Non mancherà l’area food, dove sarà possibile degustare specialità di tutti i tipi. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e di animazioni per i più piccini. Per tutte le informazioni visitare il sito www.viviloano.it.