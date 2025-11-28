Chiude il Bar Nelson, il saluto dell’amministrazione comunale: “Un luogo dell’anima, in cui generazioni di loanesi si sono sentite a casa”

Loano. Ultimi giorni di apertura per il Bar Nelson di Loano, che domenica 30 novembre chiuderà definitivamente i battenti dopo 59 anni di attività.

Come raccontato qualche giorno fa da IVG.it, il locale all’angolo tra viale Tito Minniti e la via Aurelia e attualmente gestito dalla signora Antonella Delfino, era stato aperto il 27 aprile di 59 anni fa dai genitori di Nelson Marco Pighi, ex compagno di Antonella deceduto nel 2017 all’età di 69 anni e a sua volta storico gestore del locale che portava il suo nome.

La signora Antonella lo aveva affiancato nella conduzione ben 52 anni fa ed è sempre rimasta con lui dietro il bancone nonostante la fine del loro rapporto. Con la scomparsa di Nelson, negli ultimi otto anni a mandare avanti il bar ci ha pensato lei da sola. Un impegno non da poco che ora si è fatto troppo gravoso per lei. Tra due giorni, quindi, il Bar Nelson abbasserà la saracinesca per sempre.

In vista di questo doloroso ma comunque importante momento, l’amministrazione comunale di Loano ha voluto rendere omaggio ad una delle attività storiche della città. Ieri sera, dunque, il sindaco Luca Lettieri e l’assessore alle attività produttive Enrica Rocca (insieme a tanti amici e clienti) hanno voluto incontrare Antonella per salutare lei ed il bar.

“Il Bar Nelson non è stato solo un locale, ma un luogo dell’anima – ha ricordato il sindaco Lettieri – punto di riferimento per intere generazioni di loanesi, per chi iniziava la giornata con il caffè al bancone, per chi ci passava a fare due chiacchiere, per chi lì si è sentito sempre ‘a casa’. Voglio ringraziare di cuore Antonella per il lavoro, la professionalità, il sorriso e l’umanità con cui ha accolto, accompagnato e fatto crescere clienti che, nel tempo, sono diventati amici”.

“Chiude un capitolo importante della vita della nostra città, ma resta la gratitudine di tutta la comunità per ciò che il Bar Nelson ha rappresentato: un luogo semplice e autentico, capace di creare relazioni, legami e ricordi che continueranno a vivere dentro ciascuno di noi. Grazie Antonella, grazie Bar Nelson, per tutto quello che avete dato a Loano”.