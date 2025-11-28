Ceriale, scontro in Consiglio e la minoranza abbandona l’aula: “Sull’area T1 tradito l’interesse pubblico”

Ceriale. E’ ancora scontro in Consiglio comunale a Ceriale dove, nella seduta di ieri, il gruppo di minoranza composto dai consiglieri Luigi Giordano, Nadia Ligustro e Marcello Stefanì (Ceriale Viva), hanno abbandonato l’aula in segno di protesta.

“L’atto politico è scaturito dalla poca democrazia e dall’arroganza mostrata nei nostri confronti dalla maggioranza. Tali atteggiamenti non ci hanno permesso di continuare una discussione serena e costruttiva. Questa maggioranza “allargata”, con riferimento al punto relativo alla “Zona T1″, ha tradito l’interesse pubblico: addio alla sanità e alla sicurezza” affermano gli esponenti di opposizione consiliare.

“Il sindaco deve dimettersi dato che ​Ceriale dice addio al centro diagnostico strumentale e medico per i nostri anziani. Un progetto che avrebbe garantito un salto di qualità nell’assistenza sanitaria locale è stato stralciato dalla neo giunta e maggioranza, nonostante l’evidente carenza di strutture e i disagi quotidiani lamentati dai residenti. ​L’obiettivo originario/primario per la nota “Zona T1″ era chiaro: far nascere un centro diagnostico atteso da anni. Un servizio fondamentale per rispondere alle esigenze della popolazione, in particolare quella anziana, al fine di evitare loro faticosi e dispendiosi spostamenti verso altre citta’ per sottoporsi a cure ed esami. Con l’attuale decisione questa opportunità svanisce, lasciando i cerialesi amareggiati”.

“​Siamo favorevoli allo sviluppo della zona T1, ma non possiamo accettare che venga svilito l’interesse pubblico. L’atto di indirizzo, così come concepito in origine, prevedeva dei servizi primari per la cittadinanza. Oggi, invece, ci ritroviamo con 300 metri quadri destinati all’ennesima area commerciale, in quel tessuto urbano già saturo di supermercati. Gli altri 600 metri invece restano nel limbo: non sanno cosa farsene!!!A quanto sopra si aggiunga anche la cancellazione del Comando della Polizia Locale: un altro pilastro per la sicurezza del territorio che viene eliminato senza una logica apparente” aggiungono ancora i consiglieri di minoranza.

E ancora: “​Ci troviamo di fronte a una situazione paradossale: si tolgono servizi pubblici essenziali senza dare nulla in cambio, se non un aumento smisurato delle imposte, tasse e balzelli vari. Diffidiamo dalle promesse di futuri servizi in luoghi alternativi, come la Colonia Veronese: conosciamo le tempistiche bibliche e le lungaggini burocratiche per completare questo genere di progetti. Il rischio concreto è che le risposte arrivino quando sarà ormai troppo tardi per coloro che necessitano oggi di tali servizi”.

“​Ceriale non offre più nulla e vede smantellato anche quel che era stato programmato. La nostra città non merita questo trattamento. Di fronte allo smantellamento di quanto di buono era stato pianificato, chiediamo un passo indietro: Sindaco, per il bene di Ceriale, si dimetta immediatamente” concludono.