Ceriale, la proposta dell’assessore Maineri: “Apriamo il cimitero anche ai cani”

Ceriale. “Apriamo il cimitero anche ai cani, per rispetto del legame profondo che li unisce ai loro amici umani”.

È la proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Eugenio Maineri, che ha annunciato la volontà di proporre una modifica al regolamento comunale dopo le recenti polemiche social che hanno coinvolto il sindaco, che si è recato in visita proprio con il cane al cimitero comunale.

“Ritengo che sia arrivato il momento di superare certi divieti che appartengono a un’altra epoca, – ha spiegato Maineri. – Mi farò carico di portare in maggioranza una proposta di modifica al regolamento affinché anche i nostri amici a quattro zampe possano entrare al cimitero, accompagnando i loro proprietari o per rendere, in qualche modo, omaggio a chi non c’è più. È un gesto di civiltà, ma anche di umanità”.

L’assessore ha sottolineato come “gli animali domestici, oggi parte integrante di moltissime famiglie, vivano legami affettivi profondi con i loro compagni umani. Chi ha condiviso la vita con un cane sa quanto siano sensibili, quanto percepiscano l’assenza, il dolore, il distacco. Consentire loro di accedere a un luogo di memoria e di affetto come il cimitero significa riconoscere questo legame speciale e rispettare un sentimento autentico, che non si interrompe neppure con la morte”.

La proposta di Maineri andrebbe nella direzione auspicata anche da associazioni e movimenti animalisti, come l’Osservatorio Savonese Animalista e il Partito Animalista Italiano, che nei giorni scorsi avevano invitato le amministrazioni locali “a rivedere i divieti anacronistici sull’accesso dei cani a spazi pubblici”.

“È tempo – conclude l’assessore – che anche Ceriale si adegui a una visione più moderna e rispettosa della convivenza tra persone e animali. I cani fanno parte delle nostre famiglie e meritano di poter condividere con noi anche i momenti più intimi e delicati della vita”.