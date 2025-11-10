Ceriale: al via il bando per 6 alloggi a canone moderato

Trovare una casa in affitto annuale sta diventando sempre più difficile, soprattutto nei paesi turistici come Ceriale, dove la domanda supera spesso l’offerta e i canoni di mercato sono elevati. Il Comune di Ceriale avendo a disposizione 6 alloggio di social housing (affidati in convenzione ad Arte Savona) dislocati ha aperto un bando per l’assegnazione in locazione a canone moderato, offrendo una soluzione concreta a chi desidera una casa sicura, dignitosa e sostenibile.

Gli appartamenti, situati in via Campo Sportivo, sono pensati per cittadini e famiglie che vogliono vivere in un contesto stabile, con un canone più contenuto rispetto agli affitti di mercato.

“Questo bando rappresenta un aiuto concreto per i cittadini di Ceriale – spiega Barbara De Stefano, assessore ai Servizi sociali ed Edilizia popolare -. Il diritto alla casa è un bisogno fondamentale, e vogliamo garantire opportunità a chi ha più difficoltà a trovare casa annuale, a chi vorrebbe un canone mensile ridotto, rafforzando il senso di comunità”.

I sei alloggi (metrature 50 mq circa), affidati in gestione ad ARTE Savona, saranno assegnati tramite graduatoria pubblica dopo la verifica dei requisiti previsti dal bando. Al momento non sono disponibili alloggi privi di barriere architettoniche o alloggi di grandi metrature, ma si può partecipare ugualmente al bando. La graduatoria resterà valida per un anno.

“La mia volontà è di proseguire nella ricerca di soluzioni sempre più inclusive e accessibili alla portata di ogni cittadino” aggiunge l’assessore cerialese.

Per partecipare è necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità, che consente di determinare la situazione economica del nucleo familiare e garantire una gestione equa delle assegnazioni. Il bando tiene conto di diversi aspetti, tra cui la presenza di persone con fragilità, come minori, anziani, cittadini con disabilità e nuclei di un solo genitore con bambini, per favorire una distribuzione equilibrata e solidale delle abitazioni.

“Ogni casa assegnata è una storia che riparte. Il mio impegno è fare in modo che a Ceriale nessuno resti indietro. Credo in un’idea di comunità dove la solidarietà si traduce in gesti concreti e opportunità per tutti”.

“E penso fermamente che questo sia un ulteriore obiettivo raggiunto a me molto a cuore del mio mandato. Tengo a ringraziare gli uffici Arte Savona e gli uffici Politiche sociali del Comune di Ceriale per il lavoro svolto e per tutto ciò che continuano a fare ogni giorno per il cittadino” conclude l’assessore Barbara De Stefano.

Come presentare domanda

I moduli di domanda sono disponibili dalla data 11 novembre – sul sito ufficiale di ARTE Savona: www.artesv.it – presso gli Uffici delle Politiche Sociali del Comune di Ceriale. A partire da martedì 11 novembre, e per tutti i martedì successivi fino al 16 dicembre, saranno presenti in Comune i funzionari di ARTE Savona per offrire supporto nella compilazione delle domande. Orari di sportello: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 16:00.