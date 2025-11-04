  • News24
Intervista

Cengio raggiunto in extremis dal Ventimiglia ma Chiarlone si tiene stretto il punto: “Avversario di categoria superiore”

Valbormidesi ad un passo dal bottino pieno ma è tanta la soddisfazione del tecnico: "Gara di enorme sacrifico, sono molto contento"

Cengio. Il 2-2 contro il Ventimiglia lascia un pochino di rammarico al Cengio, questo è inevitabile dopo essere stato a millimetri dalla vittoria. Tuttavia il punto contro i frontalieri è accolto di buon grado da mister Lorenzo Chiarlone visto il valore degli avversari.

“È stata una partita difficilissima, contro un avversario di categoria superiore: hanno tre o quattro giocatori davvero molto forti – commenta -. Abbiamo fatto una gara di enorme sacrificio, proprio come l’avevamo preparata, e di questo sono molto contento. Siamo stati anche cinici, perché le occasioni nitide che abbiamo avuto siamo riusciti a concretizzarle”.

Grande soddisfazione quindi: “È chiaro che, quando arrivi al 94° minuto avanti di un gol e di un uomo, speri di portare a casa il bottino pieno. Ma, se guardo l’insieme della partita, questo è un punto che mi tengo stretto, perché conquistato contro una grandissima squadra. Davvero complimenti a loro. Forse tenere di più la palla nella metà campo offensiva ci avrebbe aiutato, ma i ragazzi ci hanno comunque provato. È logico che non sia sempre facile, perché ci sono anche gli avversari, e contro squadre così, se abbassi la tensione anche solo per un secondo, ti puniscono subito”.

Preoccupazione per le condizioni di Meta, uscito nei primi minuti di gioco: “Il naso è sicuramente rotto. Lo abbiamo sistemato subito, ma dovrà restare fermo per un po’, perché il naso non era messo benissimo”.

