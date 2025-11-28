  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Paura

Cengio, monossido di carbonio sprigionato da una stufa a pellet: una famiglia in ospedale

Un adulto e quattro bambini sono stati accompagnati al San Paolo per problemi respiratori

Ospedale San Paolo Savona ospedale Savona San Paolo

Cengio. Cinque persone in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio sprigionato dal malfunzionamento di una stufa a pellet e aver accusato sintomi da intossicazione. E’ accaduto a Cengio ieri sera, ad essere coinvolti un adulto e quattro minori che si sono presentati autonomamente al Punto di Primo Intervento di Cairo ma, a quell’ora, verso le 21, era chiuso.

Il personale sanitario presente al San Giuseppe ha pertanto allertato il 118 e disposto il trasporto della famiglia al San Paolo. Ad accompagnare i pazienti, tutti in codice giallo, i militi delle Croci bianche di Cairo e Carcare con il supporto dell’automedica.

La situazione non è parsa grave ma per i bambini è stato deciso il trasferimento al Gaslini di Genova dove sono stati disposti ulteriori accertamenti. Verifiche anche all’impianto termico della famiglia, per capire le cause del malfunzionamento.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.