Cengio, monossido di carbonio sprigionato da una stufa a pellet: una famiglia in ospedale

Cengio. Cinque persone in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio sprigionato dal malfunzionamento di una stufa a pellet e aver accusato sintomi da intossicazione. E’ accaduto a Cengio ieri sera, ad essere coinvolti un adulto e quattro minori che si sono presentati autonomamente al Punto di Primo Intervento di Cairo ma, a quell’ora, verso le 21, era chiuso.

Il personale sanitario presente al San Giuseppe ha pertanto allertato il 118 e disposto il trasporto della famiglia al San Paolo. Ad accompagnare i pazienti, tutti in codice giallo, i militi delle Croci bianche di Cairo e Carcare con il supporto dell’automedica.

La situazione non è parsa grave ma per i bambini è stato deciso il trasferimento al Gaslini di Genova dove sono stati disposti ulteriori accertamenti. Verifiche anche all’impianto termico della famiglia, per capire le cause del malfunzionamento.