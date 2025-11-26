Celle Varazze vittorioso, Mario Pisano: “Primo tempo fatto ridere, secondo bravi a soffrire. Possiamo fare di più”

Il Celle Varazze vince 2 a 0 contro l’Asti dando una bella scrollata a una classifica che vedeva le civette in una zona arancione poco consona agli obiettivi stagionali nonostante le civette siano una neopromossa. Nel post partita è intervenuto il tecnico Mario Pisano per commentare la prestazione dei suoi giocatori. Il mister ha analizzato una prestazione a due facce, con un primo tempo molto negativo e una seconda frazione di livello superiore.

“Nel primo tempo abbiamo fatto ridere – commenta Pisano – sbagliando le distanze e tutte le cose che abbiamo provato. Penso sia stata colpa di un blocco emotivo. I calciatori erano forse più nervosi di come dovevano essere. Questa squadra deve ancora capire il suo valore. Non abbiamo fatto un secondo tempo straordinario ma abbiamo lasciato meno opportunità all’Asti. Nella prima frazione i piemontesi potevano passare in vantaggio e non avrebbero rubato niente. Siamo stati bravi a resistere e anche un pizzico fortunati. Nella ripresa, i goal sono stati occasionali ma la cosa positiva è stata la tenuta territoriale“.

La vittoria odierna riscatta la sconfitta di domenica contro il Derthona. Pisano dopo la scorsa partita aveva detto di voler capire i motivi di certe defaillances. Il tempo è stato poco per farlo, ma intanto la strada risolutiva sembra essere tracciata. Commenta quindi il mister: “In tre giorni neanche il mago Zurlì potrebbe capire le ragioni di alcuni black out. Oggi non ci sono stati e questo è importante. Alcune situazioni sono state analizzate, questa partita era stata preparata due settimane fa. Non abbiamo ancora trovato le ragioni della sconfitta contro il Derthona. Oggi siamo stati bravi a soffrire anche dopo il 2-0 quando ci sarebbe voluto poco per riaprire la partita“.

Riguardo al campionato e alla classifica, le Civette sono ora nel treno di squadre a 15 punti che va dall’undicesimo al tredicesimo posto. Pisano dichiara: “Sappiamo chi siamo ma non sappiamo ancora dove possiamo arrivare. Nelle difficoltà serve avere sicurezza. Da questo punto di vista possiamo migliorare. Ma 18 punti sono un buon bottino avendo giocatori esordienti, come me d’altronde, in categoria. Possiamo fare molto di più. Sulla formazione ho cambiato il 50% dei giocatori di movimento, questo posso farlo perché ho un’ottima rosa”.