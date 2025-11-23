Celle Varazze battuto, Pisano: “Dispiaciuto per un secondo tempo non brillante, voglio capirne le ragioni”

Celle Ligure. Il Derthona ha sbancato l’Olmo Ferro lasciando tanto rammarico al Celle Varazze. Le civette non sono riuscite a reagire al vantaggio dei piemontesi, arrivato a pochi minuti dalla fine del primo tempo, disputato una ripresa al di sotto delle aspettative. Di questo mister Mario Pisano è particolamente amareggiato nella sua analisi post partita.

“Nel primo tempo ho visto una partita equilibrata. Loro venivano molto forte a prenderci, mettendo Scalzi nella condizione di ballare tra Stanga e Melani – ha commentato -. Abbiamo letto bene quella situazione: tutte le volte siamo usciti dalla pressione, con Melani che portava palla per 20-30 metri, e questo li ha messi in difficoltà. Poi, intorno al 32°, hanno alzato Pérez e questo ha creato una situazione per cui avevamo tutte le palle coperte dietro ed eravamo costretti a giocare dentro i cancelli e cercare la profondità. La profondità non l’abbiamo cercata bene: potevamo fare molto meglio, ma comunque ho visto un ottimo primo tempo”.

Poi le note dolenti: “Purtroppo, per la nona volta in stagione, prendiamo gol nel primo tempo, ed è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare assolutamente. Il gol subito al 44° ha inciso tanto: nel secondo tempo i nostri avversari ci sono stati superiori, probabilmente per un nostro deficit mentale. Mi è dispiaciuta molto la prestazione della ripresa, perché ho visto la squadra in difficoltà. Parlerò con i giocatori, cercherò di capire il loro stato d’animo e il vissuto, perché nel secondo tempo non siamo stati brillanti come sempre. Non so ancora se sono indispettito o solo dispiaciuto, ma dobbiamo capire le ragioni”.

Tanta la considerazione verso i propri avversari: “Sono venuti fuori alla grande: è un’ottima squadra, con grandissime individualità. Buongiorno se non sbaglio veniva da sei gol nelle ultime quattro partite, e oggi ha fatto il settimo. Pippo Scalzi dalle nostre parti lo conosciamo tutti: è stato pericoloso per tutti gli 80 minuti in cui ha giocato e ha fatto un grandissimo gol. Penso che il Dertona sia una squadra del livello delle top, perché lo dicono i giocatori che la compongono. Oggi ho visto Gerbino: già dalle analisi delle partite avevamo capito che si tratta di giocatori di assoluto livello. Dietro sono una squadra attenta, precisa, puntuale, e questo ci ha messo in difficoltà”.

Il rammarico di Pisano è di non aver dato continuità al lavoro negli allenamenti: “Abbiamo fatto una grandissima settimana. Ne parlavo con Balleri: li abbiamo visti molto bene, e dispiace non aver raccolto oggi, un po’ per merito dell’avversario e un po’ per demerito nostro. Ma bisogna andare avanti. In un campionato di questo tipo non hai tempo per leccarti le ferite o rimuginare su tutte le situazioni sulle quali potresti soffermarti. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Domani analizzeremo la prestazione, questo spetterà allo staff, e poi ci butteremo subito sull’Asti, perché tra tre giorni giochiamo di nuovo. Dobbiamo lavorare per togliere le tossine inquinanti di questa sconfitta, perché ci fa male. Dobbiamo stare più attenti e lavorare per vivere settimane migliori”.