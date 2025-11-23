  • News24
Rammarico

Celle Varazze battuto, Pisano: “Dispiaciuto per un secondo tempo non brillante, voglio capirne le ragioni”

"Il Derthona è una squadra con individualità importantissime, al pari delle big. Non c'è tempo per rimuginare, bisogna andare avanti"

Celle Ligure. Il Derthona ha sbancato l’Olmo Ferro lasciando tanto rammarico al Celle Varazze. Le civette non sono riuscite a reagire al vantaggio dei piemontesi, arrivato a pochi minuti dalla fine del primo tempo, disputato una ripresa al di sotto delle aspettative. Di questo mister Mario Pisano è particolamente amareggiato nella sua analisi post partita.

“Nel primo tempo ho visto una partita equilibrata. Loro venivano molto forte a prenderci, mettendo Scalzi nella condizione di ballare tra Stanga e Melani – ha commentato -. Abbiamo letto bene quella situazione: tutte le volte siamo usciti dalla pressione, con Melani che portava palla per 20-30 metri, e questo li ha messi in difficoltà. Poi, intorno al 32°, hanno alzato Pérez e questo ha creato una situazione per cui avevamo tutte le palle coperte dietro ed eravamo costretti a giocare dentro i cancelli e cercare la profondità. La profondità non l’abbiamo cercata bene: potevamo fare molto meglio, ma comunque ho visto un ottimo primo tempo”.

Poi le note dolenti: “Purtroppo, per la nona volta in stagione, prendiamo gol nel primo tempo, ed è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare assolutamente. Il gol subito al 44° ha inciso tanto: nel secondo tempo i nostri avversari ci sono stati superiori, probabilmente per un nostro deficit mentale. Mi è dispiaciuta molto la prestazione della ripresa, perché ho visto la squadra in difficoltà. Parlerò con i giocatori, cercherò di capire il loro stato d’animo e il vissuto, perché nel secondo tempo non siamo stati brillanti come sempre. Non so ancora se sono indispettito o solo dispiaciuto, ma dobbiamo capire le ragioni”.

Tanta la considerazione verso i propri avversari: “Sono venuti fuori alla grande: è un’ottima squadra, con grandissime individualità. Buongiorno se non sbaglio veniva da sei gol nelle ultime quattro partite, e oggi ha fatto il settimo. Pippo Scalzi dalle nostre parti lo conosciamo tutti: è stato pericoloso per tutti gli 80 minuti in cui ha giocato e ha fatto un grandissimo gol. Penso che il Dertona sia una squadra del livello delle top, perché lo dicono i giocatori che la compongono. Oggi ho visto Gerbino: già dalle analisi delle partite avevamo capito che si tratta di giocatori di assoluto livello. Dietro sono una squadra attenta, precisa, puntuale, e questo ci ha messo in difficoltà”.

Il rammarico di Pisano è di non aver dato continuità al lavoro negli allenamenti: “Abbiamo fatto una grandissima settimana. Ne parlavo con Balleri: li abbiamo visti molto bene, e dispiace non aver raccolto oggi, un po’ per merito dell’avversario e un po’ per demerito nostro. Ma bisogna andare avanti. In un campionato di questo tipo non hai tempo per leccarti le ferite o rimuginare su tutte le situazioni sulle quali potresti soffermarti. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Domani analizzeremo la prestazione, questo spetterà allo staff, e poi ci butteremo subito sull’Asti, perché tra tre giorni giochiamo di nuovo. Dobbiamo lavorare per togliere le tossine inquinanti di questa sconfitta, perché ci fa male. Dobbiamo stare più attenti e lavorare per vivere settimane migliori”.

 

