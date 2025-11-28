Celle Varazze, Ciancio trova i tre punti contro la sua ex squadra ma non è soddisfatto: “Vista la rosa dovremmo essere più su in classifica”

Partita da ex per uno dei giocatori più esperti a disposizione di Mario Pisano. Simone Ciancio ha ritrovato l’Asti nella vittoria del Celle Varazze per 2-0 contro i piemontesi. Un successo deciso dalle reti di Bortoletti e Firman nell’ultima parte di gara, dopo un match a due facce per le Civette. Il difensore classe 1987 ha poi commentato la gara in sala stampa.

Afferma Ciancio: “Nel primo tempo abbiamo avuto il freno a mano tirato, anche forse per un po’ di paura mentale visto che subiamo spesso gol nei primi tempi. Eravamo un po’ nervosi, però poi nel secondo tempo abbiamo dimostrato il nostro valore dominando la partita. All’inizio siamo stati un po’ attendisti, anche se comunque non abbiamo subito occasioni. Nel complesso abbiamo fatto un’ottima partita. Voglio fare un plauso ai ragazzi che sono entrati, hanno dimostrato di esserci. Questo vuol dire che mettono in difficoltà il mister in settimana e questo ci fa alzare l’asticella, perché non abbiamo sempre undici titolari ma tutta la rosa è competitiva”.

I biancoblù hanno cambiato volto tra primo e secondo tempo, ma vanno considerati anche i meriti degli avversari che hanno complicato i piani delle Civette a inizio gara. Commenta infatti Ciancio: “Secondo me l’Asti ha fatto un’ottima partita. Noi avevamo paura di sbagliare e abbiamo subito delle ripartenze. Poi dopo siamo usciti bene fisicamente e tecnicamente abbiamo giocatori forti per la categoria“.

Il Celle Varazze agguanta proprio l’Asti a 15 punti in classifica, rimanendo in virtù della differenza reti in zona playout. Se la classifica non è il primo dei pensieri, comunque c’è la volontà di migliorare. Conclude a tal proposito il difensore: “Non sono soddisfatto. Io non guardo la classifica, ma vedendo la nostra rosa dovremmo essere un po’ più su. Però lavoriamo bene, se continuiamo così possiamo dire la nostra. Nessuno deve sentirsi indispensabile, perché chiunque deve mettere in difficoltà il mister. Solo così si può alzare il livello. Poi dove arriveremo lo determinerà il campo”