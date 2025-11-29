Celle Varazze batte Asti, Cascino: “Partita incredibile, abbiamo dominato per 60 minuti”

Celle Ligure. Nonostante l’ottimo palleggio e i molteplici tentativi verso la porta di Mitu, l’Asti di Cascino ha peccato solamente in un fattore, la finalizzazione. La porta sembrava nettamente stregata e, nonostante i 50 minuti di pieno dominio della gara da parte dei giocatori biancorossi, la squadra di Pisano oltre ad ottenere tre punti termina la partita con la porta inviolata.

Il sapore in bocca al termine dei 90 minuti è amarissimo, essendo che proprio le civette con questa vittoria agguantano in classifica a 15 punti i piemontesi. Podestà, Chillemi e compagni hanno provato in tutti i modi a gonfiare la rete, senza successo. Almeno quattro occasioni nitide davanti alla porta nei primi 45 minuti, prima del risveglio dei padroni di casa nel secondo tempo sicuramente più cinici sotto porta.

“Abbiamo dominato nel primo e all’inizio del secondo, fino al gol su palla inattiva”, è d’accordo con la nostra analisi mister Cascino: “Stiamo commentando una partita incredibile, stradominata su ogni aspetto. Abbiamo avuto sei, sette occasioni limpide senza segnare. Alla squadra non posso rimproverare nulla. Ci da forza il fatto che loro non hanno mollato anche quando erano sotto, questa squadra dirà la sua”.

“Oggi manca l’attaccante che la butta dentro – continua l’allenatore -. Davanti siamo in emergenza, ma la squadra spende il massimo delle energie anche in quel reparto. Se avessimo segnato avremmo indirizzato la partita. C’è rammarico, è palese ed evidente. Dispiace soprattutto per la squadra, è spiacevole dopo una prestazione simile uscire con 0 punti”.

D’accordo con le parole del mister anche il giocatore avanzato Ferrari: “È mancato il gol, la finalizzazione. Abbiamo creato tantissimo nel primo tempo, avremmo potuto segnare due o tre gol e il risultato sarebbe stato veritiero. Gli eventi ci sono girati storti, ma noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Abbiamo tirato fuori una grandissima prestazione a livello di squadra. C’è però tanto rammarico, inizieremo già a lavorarci da domani”.

“Lavoriamo tutti al massimo – chiosa il giocatore -. La difesa può subire gol, ma se l’attacco non segna è la stessa cosa. È colpa degli episodi, non della squadra, oggi meritavamo di più. C’è comunque tempo per recuperare. Ovviamente il risultato è importante, ma abbiamo dimostrato di essere sul pezzo. Staremo più attenti ai dettagli, ci lavoreremo sopra sicuramente”.