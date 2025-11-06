Celle, è mancato Mauro Giannasi: una vita all’hotel “Arcobaleno”

Celle ligure. Aveva 81 anni ed è mancato ieri, Mauro Giannasi.

La sua, una vita nella conduzione dell’hotel Arcobaleno, pochi passi dalla chiesa di San Michele, e una lunga esperienza di famiglia nel settore alberghiero.

Anni nella struttura vicina al centro per poi dedicarsi, per qualche tempo, a una gastronomia poco distante.

Lascia un bel ricordo: Mauro era conosciuto da tutti a Celle. I suoi erano modi buoni e gentili.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, giovedì 6 novembre, alle 18 e 30 nella Cappella della Camere Ardenti dell’ospedale San Paolo, mentre l’ultimo saluto sarà dato domani, alle 15 e 30, nella parrocchia di San Michele.