Celle, 18 nuovi alberi nella pineta dei Bottini per ciascun nato nel 2024

Celle Ligure. Crescono bimbi e alberi in pineta. Per il secondo anno ai Bottini sono stati piantati 18 nuovi pini che corrispondono ai nati nel 2024.

“Questo è il secondo anno del progetto ‘Un albero per la Vita’, – commenta il sindaco Marco Beltrame – che non consiste semplicemente nel piantare un albero per ogni nato, quest’anno leva 2024, ma ha avuto un’importante valenza nella rigenerazione della pineta Bottini. Ai 23 pini piantati l’anno scorso per i nati nel 2023, si sono aggiunti i 18 piantati quest’anno per i nati nel 2024, per un totale di 41 nuovi pini”.

A ogni famiglia, è stata anche donata una piccola t-shirt e un buono valido per 5 ingressi omaggio in una fattoria didattica, per trascorrere una giornata spensierata con tante attività da svolgere.

Il progetto proseguirà nei prossimi anni e si individueranno nuove zone in cui piantare alberi. Festa in pineta per piccoli e famiglie: “C’è anche l’albero di mio figlio quest’anno. – conclude il sindaco – Ringrazio gli uffici lavori pubblici e turistico-sociale per l’impegno profuso, l’assessore Chiara Zunino, e ogni singolo dipendente”.