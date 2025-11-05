Carcarese U21 sconfitta di misura dalla Nolese, Testa: “Ottima partita contro una squadra costruita per vincere”

Carcare. “La partita è stata sempre in equilibrio. Nel primo tempo, li abbiamo partiti un po’, non siamo stati subito aggressivi come avevo chiesto. Abbiamo subito 2/3 palle inattive, in cui abbiamo rischiato qualcosa, ma abbiamo anche avuto un paio di occasioni, una di queste con Ricci davanti al portiere che ha calciato alto. Nella ripresa abbiamo avuto un altro piglio, secondo me siamo stati superiori”. Inizia così il commento post partita di mister Simone Testa delle Carcarese U21, sconfitta 1-0 dalla Nolese nel posticipo di lunedì sera al Corrent.

Il tecnico biancorosso promuove però la prestazione dei suoi ragazzi: “Loro sono una squadra costruita per vincere il campionato, hanno giocatori importanti come Scalia, Basso, Godena, ma noi abbiamo fatto un’ottima partita. Anche dopo l’espulsione di Damonte abbiamo continuato a giocare e cercato ancora di creare, abbiamo creato e realizzato bene a livello di possesso e impostazione, ma non abbiamo avuto la capacità di concretizzare le nostre azioni. Sono quindi dispiaciuto per il risultato, ma molto contento per il gioco”.

Domenica i valbormidesi affronteranno il Pallare: “Una squadra molto forte e attrezzata con giocatori di categoria superiore. Li abbiamo già incontrati in Coppa facendo una buona partita. Sono sicuro che li affronteremo con lo stesso entusiasmo di questa sera, agonisticamente sarà una gara molto bella, speriamo di avere più fortuna”.