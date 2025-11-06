Carcarese, i guanti di Giribaldi per ottenere la prima vittoria: “Ce la meritavamo. Siamo forti, inutile negarlo”

Partita da migliore in campo per Luca Giribaldi. C’è la firma del portiere trentasettenne sulla prima vittoria in Eccellenza della Carcarese. Il classe 1988 ha protetto in più occasioni il risultato, consentendo alla squadra di festeggiare il prestigioso 2-1 contro il Rivasamba.

Una grande emozione per questo primo successo, commenta Giribaldi: “Ci meritiamo questa vittoria. In queste prime partite abbiamo faticato, ma siamo rimasti uniti, abbiamo cercato di lavorare duro e seguire quello che ci diceva il mister e lo staff. Ci mancava qualcosina, e questo ‘qualcosina’ oggi ce lo siamo andati a prendere“.

È stata senz’altro una sfida complicata, come spesso capita in un’Eccellenza tiratissima. E domenica prossima ci sarà un’altra partita impegnativa, contro la Fezzanese capolista. Il portiere commenta: “Questo campionato è di altissimo livello, ma noi siamo forti, è inutile negarlo. Domenica a Fezzano sarà un’altra battaglia, ma come dico sempre io è una partita di calcio. Loro faranno di tutto per provare a batterci, noi faremo lo stesso. Dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per portare a casa i punti e regalarci un’altra domenica importante”.