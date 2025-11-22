Carcare ospita per il secondo anno consecutivo la Finale Nazionale di Sudoku

Carcare. L’Amministrazione comunale di Carcare esprime grande soddisfazione per aver accolto, per il secondo anno consecutivo, la Finale Nazionale di Sudoku, importante appuntamento promosso dalla FISP – Federazione Italiana Sudoku & Puzzle.
Il Sindaco Rodolfo Mirri rivolge un sentito ringraziamento al Presidente della Federazione per la rinnovata fiducia accordata alla città di Carcare nella scelta della sede dell’evento.
Un particolare riconoscimento viene inoltre rivolto ad ANTEAS, per l’eccellente livello organizzativo garantito anche in questa edizione.
Nel tardo pomeriggio odierno, 22 novembre, verrà proclamato il nuovo Campione Italiano di Sudoku. Si ricorda che nella precedente edizione, svoltasi anch’essa a Carcare, il titolo fu conquistato da Valerio Stancanelli, di Catania.
Classifica Finale – Edizione precedente:
1° Valerio Stancanelli – Catania
2° Matteo Testa – Desenzano del Garda (BS)
3° Chiara Nuzio – Pecetto di Valenza (AL)