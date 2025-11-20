Carcare, oltre 12 mila euro dal Ministero della Cultura per dotare la biblioteca di nuovi libri

Carcare. Il Comune di Carcare è risultato assegnatario di un contributo a fondo perduto pari a 12.669,57 euro nell’ambito del bando nazionale promosso dal Ministero della Cultura, destinato all’ampliamento delle collezioni librarie delle biblioteche pubbliche.

Si tratta del più consistente finanziamento mai ottenuto dalla biblioteca comunale per l’acquisto di nuovi volumi.

“Il dato si inserisce in un periodo particolarmente positivo per la struttura. Nel corso del 2024 sono state registrate 34 nuove iscrizioni al servizio di prestito, di cui 12 minori. Nei primi mesi del 2025 si sono aggiunti 57 nuovi utenti, tra cui 27 minori, con un incremento di 23 iscritti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – commentano il sindaco Rodolfo Mirri e l’assessore alla cultura Beatrice Scarrone –

Tra i nuovi tesserati figurano anche cittadini provenienti da diversi comuni del territorio, tra cui Alessandria, Pietra Ligure, Savona, Quiliano, Bergeggi, Osiglia, Calizzano e Piana Crixia. L’utenza complessiva raggiunge oggi quota 1.911 iscritti”.

E proseguono: “Parallelamente continua la crescita del patrimonio librario: tra il 2024 e il 2025 sono stati catalogati 300 nuovi volumi tra narrativa e saggistica, portando il totale aggiornato a circa 35.306 libri. Il contributo ottenuto consentirà alla biblioteca di ampliare ulteriormente la propria offerta culturale, arricchendo gli scaffali con nuove pubblicazioni e rispondendo in modo sempre più efficace alle esigenze dei lettori del territorio”.