Carcare, la maggioranza all’opposizione: “Abbandonare il Consiglio comunale è una mancanza di rispetto”

Carcare. “La minoranza ha abbandonato il Consiglio comunale, compiendo un atto certamente indegno, poiché si è sottratta a una discussione democratica, trasparente e pienamente conforme alla legge. E non è la prima volta, visto che già in passato si sono comportati nello stesso modo”.

Così risponde la maggioranza consiliare del sindaco Rodolfo Mirri alle polemiche del gruppo “Insieme per Carcare” e prosegue: “È evidente che nel gruppo di minoranza regna un forte nervosismo dopo averli smentiti pubblicamente con una lettera di Ferraro a nome di tutti i suoi consiglieri che chiedevano l’intervento di verifica sulla Noberasco. Non hanno voluto discutere nemmeno le loro stesse interrogazioni, alle quali abbiamo fornito risposte puntuali e complete”.

E concludono: “Noi andiamo avanti nella legalità e facendo rispettare a tutti quanti previsto dal regolamento e dallo statuto comunale tutto il resto sono solo polemiche”.