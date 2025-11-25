Carcare, il sindaco su via Abba: “Nessuna sospensione, solo regolare stato di avanzamento”

Carcare. “Il gruppo di minoranza continua a dimostrare idee molto confuse in merito ai lavori di via Abba. Per essere chiari e trasparenti: alla data odierna la minoranza non ha ancora presentato alcuna richiesta ufficiale di convocazione di una commissione, limitandosi a dichiarazioni da bar”. Rispondono così il sindaco Rodolfo Mirri e l’assessore ai lavori pubblici Valentina Grenno all’opposizione in merito al cantiere di via Abba.

“Da quando noi amministriamo non è mai stato adottato alcun provvedimento di sospensione dei lavori. Il cantiere procede regolarmente sulla base degli stati di avanzamento, e non come avveniva in passato, quando si avviavano interventi senza avere la necessaria copertura finanziaria – affermano – Possono quindi dormire sonni tranquilli: i lavori saranno ultimati entro le scadenze previste”.

E ancora: “Ricordiamo che: 3° lotto – Impresa ICOSE – I lavori sono stati ripresi il 30/06/2025 e attualmente è in fase di ultimazione il tratto di scogliera lato via Abba. Rimane da completare l’intervento sull’altra sponda del fiume, sotto il ponte sulla SP 29, dove è prevista la realizzazione di un muretto e la pulizia della scarpata sotto il viadotto per garantire il regolare deflusso delle acque. 4° lotto – Impresa CASTIGLIA – I lavori erano momentaneamente sospesi per consentire la conclusione del tratto di scogliera fino al parcheggio di via Abba (3° lotto). Nel corso di questa settimana verranno ripresi per completare l’ultimo tratto di scogliera, in prossimità della Caserma dei Carabinieri, portando così a termine anche questo lotto”.

“I tempi di chiusura dei cantieri sono perfettamente in linea con quelli previsti dal finanziamento ministeriale. Purtroppo, ancora una volta siamo costretti a rispondere alla minoranza per ristabilire la verità, respingendo con fermezza le inesattezze che continuano a diffondere”, concludono.