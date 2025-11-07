  • News24
Lutto 

Carcare: è morta Clara Crespi, titolare per decenni dell’omonima gelateria del centro 

Se ne va un altro simbolo del commercio valbormidese: la sua attività ora gestita dalle nipoti è presente dal 1927

Generico novembre 2025

Carcare. Se ne è andato un simbolo del commercio carcarese. È morta all’età di 80 anni Clara Crespi, per decenni il volto dell’omonima gelateria di piazza Caravadossi presente a Carcare dal 1927.

Originaria della provincia di Imperia, grazie all’imprenditorialità del padre la sua fu una delle prime famiglie a scrivere la storia del gelato in Valbormida. Negli anni del dopoguerra in molti si ricordano il fondatore dell’attività che, con la sua bicicletta e le sue vaschette a due o tre gusti, portava nei paesi limitrofi i coni che tutti attendevano.

Clara ha gestito per anni il pubblico esercizio, e tutti la ricordano per la sua stravaganza ma anche per la sua originalità e la simpatia con tutti i clienti. A lei è dedicata una delle specialità più note dai buongustai, ossia la coppa Claretta.

Si è poi ritirata per motivi di salute lasciando il testimone in mano alla nipote Wanda e alla pronipote Greta, che rappresenta la quarta generazione dell’impresa famigliare.

I funerali saranno celebrati lunedì 10 novembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Carcare.

