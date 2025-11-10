Capodanno, a Genova concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Genova. Il capodanno a Genova avrà la colonna sonora dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo i rumors delle passate settimane, oggi la conferma con un annuncio della sindaca Silvia Salis. “Un annuncio del quale sono davvero molto felice”, dice in un post sui social in cui la si vede anche canticchiare sulle note di “Rubami la notte”. La band bergamasca si esibirà nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026 in piazza Della Vittoria con un concerto gratuito per la città.

Una scelta intergenerazionale quella dei Pinguini Tattici Nucleari per il capodanno di Genova: i Ptc incontrano il gusto di bambini e millennial, di over 50 e di adolescenti, e potranno attirare nel capoluogo ligure pubblico da fuori regione. “Se siete genovesi state qua, se non siete genovesi sapete cosa fare a Capodanno”, dice la sindaca.

I Pinguini Tattici Nucleari sono reduci da un tour negli stadi che ha centrato quasi sempre il tutto esaurito nonché da una data record a Campo Volo. L’ultimo album, Hello World, è una serie di hit come Romantico ma muori, Islanda, Bottiglie Vuote e Amaro.

L’assegnazione della piazza e dell’organizzazione del concerto dei Pinguini per il Capodanno genovese è stata stabilita con una gara europea del Comune di Genova con una base di 740mila euro, che comprende progettazione, ingaggio e coordinamento parte artistica, montaggio de palco (inclusi impianti audio luci), backstage, una tensostruttura per area hospitality di circa 300 metri quadri comprensiva di arredi, riscaldamento e luci.

Il soggetto vincitore è stato Rst Events, agenzia di eventi e comunicazione attiva dal 2015 e nota a Genova per avere organizzato appuntamenti come il Futureland e, di recente, le notti di elettronica nell’ambito dei Rolli Days. Rst sarà coadiuvato nell’organizzazione da altre realtà genovesi attive nel settore concerti.

La scelta di piazza Della Vittoria e non di piazza De Ferrari è stata fatta per ragioni logistiche e di capienza. La location può ospitare oltre 20mila persone, contro le 11mila di piazza De Ferrari.