Canottieri Sabazia, una mostra fotografica dalla fondazione fino ai giorni nostri

Savona. A conclusione dei festeggiamenti per i cent’anni di fondazione, la Canottieri Sabazia, organizza una mostra fotografica iniziando dalle foto di fondazione fino ai giorni nostri.

È stato un anno molto impegnativo, oltre la normale attività agonistica, ha organizzato ben quattro gare regionali, la Medaglia del Presidente della Repubblica, il Palio die Quartieri, la Festa di compleanno della società, La partecipazione alla vogata longa di Venezia e lo spettacolo al teatro Chiabrera sempre sulle origini dell’associazione.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno in primis del consiglio, ma determinante anche la partecipazione dei volontari punto di forza die club dilettantistici. Determinante per la parte economica la partecipazione della Fondazione De Mari, la Regione e il Comune di Savona.

La mostra potrà essere visionata dal pubblico a partire da sabato 29 novembre fino a domenica 7 dicembre, presso il salone Nassirya della provincia, l’orario al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 16 alle 19.

L’ultimo appuntamento di quest’anno sarà il consueto incontro presso la sala della Sibilla al Priamar il 14 dicembre, per la premiazione degli atleti meritevoli, presentazione delle squadre 2026 e gli auguri di Natale.

L’attuale consiglio direttivo

Il gruppo della Sabazia a Venezia

La madrina dell’inaugurazione

La Festa del Mare del 1925

La sede nel 1925

La locandina della Festa del Mare del 1960