Cane ucciso a Sassello, Osa e Pai: “Pene certe per chi uccide un animale domestico”

Sassello. L’uccisione del cane Loki a Sassello ha scosso profondamente anche gli animalisti savonesi. Dicono il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA): “Un altro episodio che si aggiunge alle sempre più frequenti violenze contro animali domestici: basti ricordare il recente caso di Savona, dove il cane di un senzatetto è stato investito e ucciso da un automobilista, lasciando l’uomo nella disperazione.

Pai e Osa confidano “che gli organi competenti – Carabinieri Forestali e Polizia Locale di Sassello – conducano indagini rapide e accurate per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia. Ma è proprio qui che nasce l’amarezza. Perché la giustizia, oggi, non basta. Le pene previste dalla legge restano drammaticamente insufficienti. Nonostante l’impegno dell’onorevole Brambilla abbia portato a un aumento delle sanzioni, siamo ancora lontani da un livello di tutela adeguato”.

“Chi uccide un animale domestico, di fatto, non sconterà un solo minuto di carcere. Nella maggior parte dei casi si tratta di semplici multe – talvolta persino sospese – e anche quando viene irrogata una pena detentiva, questa resta sempre sotto la soglia dei quattro anni, consentendo l’accesso alle misure alternative. Il risultato è noto: nessun carcere. Se davvero si vuole cambiare lo stato giuridico degli animali, smettendo di considerarli ‘cose’ e riconoscendoli finalmente come ciò che sono – esseri viventi senzienti – allora occorre intervenire sulle leggi. Solo pene certe e realmente detentive potranno scoraggiare chi oggi si sente impunito”.

“Finché chi sopprime un animale potrà cavarsela con una sanzione simbolica, continueremo a piangere vittime innocenti come Loki. Le istituzioni non possono più limitarsi a ‘prendere atto’: devono assumersi la responsabilità morale e politica di proteggere chi non ha voce. Gli animali non chiedono vendetta, chiedono giustizia. E questa, oggi, manca”.

La LNDC Animal Protection denuncia e lancia un appello: “Chi sa parli”

La LNDC Animal Protection apprende “con profonda indignazione la tragica notizia dell’uccisione del cane Loki, raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nel giardino di una proprietà privata a Sassello, in provincia di Savona. Un grave atto di crudeltà che ha spezzato la vita di un animale descritto come dolcissimo e amato da tutti, facendo sprofondare la sua famiglia in un’angoscia senza fine”.

“L’episodio, avvenuto a pochi metri da un’abitazione, fa riflettere in maniera inquietante sull’uso irresponsabile delle armi e sulla pericolosità di chi ha compiuto un gesto tanto violento quanto ingiustificabile. LNDC Animal Protection ha sporto denuncia e auspica che le autorità competenti agiscano rapidamente per identificare il responsabile e assicurarlo alla giustizia”.

“L’uccisione di Loki non è un fatto isolato, ma un atto di brutalità che si unisce ai tanti altri casi simili che purtroppo registriamo ogni giorno – dichiara Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection – Sparare a un cane in un giardino privato è un comportamento che mostra un totale disprezzo per la vita e per la pubblica incolumità. Chiediamo che venga fatta piena luce su questo crimine e che chi l’ha commesso ne risponda senza attenuanti.”

LNDC Animal Protection rivolge un appello urgente a tutti i cittadini di Sassello e delle zone vicine: “Chiunque abbia sentito spari, notato movimenti sospetti, visto veicoli in transito o possieda qualsiasi informazione utile, anche minima, è invitato a scrivere immediatamente ad avvocato@lndcanimalprotection.org. Ogni segnalazione può contribuire in modo decisivo a ottenere giustizia per Loki. L’associazione continuerà a seguire la vicenda e si costituirà parte civile nell’eventuale processo, qualora venga identificato il killer come si auspica. La violenza sugli animali è un reato grave e non deve mai essere minimizzata: chi ferisce o uccide un animale, soprattutto in questo modo e a distanza così ravvicinata dalle case, rappresenta un pericolo per l’intera società”.